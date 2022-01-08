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Читайте надписи у достопримечательностей
Посмотреть на пирамиды или древние храмы – полдела. Обязательно читайте информационные таблички или слушайте экскурсовода, чтобы узнать, что действительно скрывают величественные руины или достопримечательности.
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Обязательно зайдите внутрь пирамид
Почувствуйте себя первооткрывателем и исследователем гробниц фараонов. Главное – не паникуйте, ведь внутри достаточно ограниченное пространство и не слишком свежий воздух.
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Не ограничивайтесь фотографиями Сфинкса и пирамид
Выделите еще полчаса, чтобы увидеть корабль Хуфу в музее лодок неподалеку. Этот полноразмерный корабль был замурован в скале возле пирамид в 2500 году до нашей эры.
Старайтесь не просто смотреть на достопримечательности, но и узнавать их историю / Фото Unsplash
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Если хотите избежать толпы, придется быть на солнце
Большинство туристов посещают пирамиды ранним утром, когда солнце еще не такое жгучее. Те, кто приезжает сюда после 11 утра, рискуют оказаться в адской жаре. Поэтому выбирайте, что вам проще перенести: толпу туристов или жару.
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Посетите рестораны, куда ходят местные жители
Только так вы можете полностью оценить вкус местной кухни. Отели и рестораны с интернациональной едой не дают эмоций, которые принесут вам аутентичные блюда.
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Купите сувениры в Хан эль-Халиле
На этом рынке в Каире вы найдете множество хороших вещей по отличным ценам.
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Когда любуетесь туристическими объектами, будьте бдительны
Невнимательных туристов в популярных местах всегда подстерегают карманники. К тому же местные жители могут довольно агрессивно продавать свои сувениры или обманом заставить вас надеть аутентичную одежду для фото, а затем попросить за это астрономическую сумму.
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Всегда носите с собой салфетки и туалетную бумагу
Не все туалеты, даже в самых популярных локациях, оборудованы хорошо. Такие мелочи как салфетки, дезинфектор, собственный рулон бумаги помогут избежать неудобств и сохранить необходимый уровень гигиены.