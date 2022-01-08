Читайте надписи у достопримечательностей

Посмотреть на пирамиды или древние храмы – полдела. Обязательно читайте информационные таблички или слушайте экскурсовода, чтобы узнать, что действительно скрывают величественные руины или достопримечательности.

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Обязательно зайдите внутрь пирамид

Почувствуйте себя первооткрывателем и исследователем гробниц фараонов. Главное – не паникуйте, ведь внутри достаточно ограниченное пространство и не слишком свежий воздух.

Не ограничивайтесь фотографиями Сфинкса и пирамид

Выделите еще полчаса, чтобы увидеть корабль Хуфу в музее лодок неподалеку. Этот полноразмерный корабль был замурован в скале возле пирамид в 2500 году до нашей эры.



Старайтесь не просто смотреть на достопримечательности, но и узнавать их историю / Фото Unsplash

Если хотите избежать толпы, придется быть на солнце

Большинство туристов посещают пирамиды ранним утром, когда солнце еще не такое жгучее. Те, кто приезжает сюда после 11 утра, рискуют оказаться в адской жаре. Поэтому выбирайте, что вам проще перенести: толпу туристов или жару.

Посетите рестораны, куда ходят местные жители

Только так вы можете полностью оценить вкус местной кухни. Отели и рестораны с интернациональной едой не дают эмоций, которые принесут вам аутентичные блюда.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

Купите сувениры в Хан эль-Халиле

На этом рынке в Каире вы найдете множество хороших вещей по отличным ценам.

Когда любуетесь туристическими объектами, будьте бдительны

Невнимательных туристов в популярных местах всегда подстерегают карманники. К тому же местные жители могут довольно агрессивно продавать свои сувениры или обманом заставить вас надеть аутентичную одежду для фото, а затем попросить за это астрономическую сумму.

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Всегда носите с собой салфетки и туалетную бумагу