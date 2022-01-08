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Читайте написи біля пам'яток
Подивитися на піраміди або стародавні храми – пів справи. Обов'язково читайте інформаційні таблички або слухайте екскурсовода, щоб дізнатися, що справді приховують під собою величні руїни або пам'ятки.
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Обов'язково зайдіть всередину пірамід
Відчуйте себе першовідкривачем і дослідником гробниць фараонів. Головне – не панікуйте, адже всередині досить обмежений простір та не надто свіже повітря.
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Не обмежуйтеся фотографіями Сфінкса й пірамід
Виділіть ще пів години, щоб побачити корабель Хуфу в музеї човнів неподалік. Цей повнорозмірний корабель був замурований у скелі біля пірамід у 2500 році до нашої ери.
Намагайтеся не просто дивитися на пам'ятки, а й дізнаватися їх історію / Фото Unsplash
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Якщо хочете уникнути натовпу, доведеться бути на сонці
Більшість туристів відвідують піраміди рано-вранці, коли сонце ще не таке пекуче. Ті, хто приїздить сюди після 11 ранку, ризикують опинитися у пекельній спеці. Тому обирайте, що вам простіше витримати: натовп туристів чи спеку.
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Відвідайте ресторани, куди ходять місцеві мешканці
Тільки так ви зможете повністю оцінити смак місцевої кухні. Готелі та ресторани з інтернаціональною їжею не дають ти емоцій, які принесуть вам автентичні страви.
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Купуйте сувеніри в Хан ель-Халілі
На цьому ринку в Каїрі ви знайдете безліч хороших речей за чудовими цінами.
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Коли милуєтеся туристичними об'єктами, будьте пильні
На неуважних туристів в популярних місцях завжди чатують кишенькові злодії. До того ж місцеві мешканці можуть досить агресивно продавати свої сувеніри, або обманом змусити вас одягнути автентичний одяг для фото, а потім попросити за це астрономічну суму.
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Завжди носіть із собою серветки та туалетний папір
Не всі туалети, навіть у найпопулярніших локаціях, облаштовані добре. Такі дрібниці, як серветки, дезінфектор, власний рулон паперу допоможуть уникнути незручностей та зберегти необхідний рівень гігієни.