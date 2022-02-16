Яркий шар на дереве: в Канаде туристам предлагают ночь в сказочном отеле
Источник:Free Spirit Spheres
Недаром лозунгом отеля Free Spirit Spheres стали слова "самое уникальное проживание в мире". Дома в виде сфер привлекают своим оригинальным дизайном и расположением.
Конструкция домиков для туристов действительно необычная. Шары подвешены на толстых веревках к мощным канадским деревьям.
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Ночь в "подвешенном" состоянии
Шары висят на веревках / Фото Free Spirit Spheres
Во время ночевки в таком домике гости испытывают легкое покачивание. Оно успокаивает и позволяет насладиться атмосферой настоящего леса и оторванности от цивилизации.
Сейчас гостям предлагают остановиться в одной из трех подвешенных сфер. В каждой из них расположена удобная большая кровать. Интересны и окна в "номере" – конечно, они тоже круглые.
Мы увидели этот отель на канале "Дискавери" и просто должны были его проверить. Я так рад, что мы это сделали! Мы искали место, чтобы укрыться от мира и "подзарядиться". Это волшебное место, и мы хотели бы остановиться там снова,
– рассказывают посетители отеля.
Так сферы выглядят внутри / Фото Free Spirit Spheres
Как возникла оригинальная идея
Владельцы домиков создали их исходя из собственной практики медитации и духовного единения с природой. Сфера должна стать местом для полного релакса и перезагрузки.
Здесь можно остаться наедине с собой и природой, без всяких отвлекающих внешних факторов.
Ночлег в таком отеле дарит необычный опыт / Фото Free Spirit Spheres
Смотрите видеообзор отеляЛюбопытно. Ночь в одной из таких сфер стоит около 300 долларов за двоих. Детей в отель не пускают ввиду безопасности. Сюда могут попасть гости старше 16 лет.
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