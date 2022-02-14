Такие слова и фразы нужны, чтобы пассажиры не догадывались, о чем идет речь. Каждая команда имеет собственный набор "тайных" фраз, однако некоторые встречаются чаще других.

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Если рядом с вами сидит Боб

Если вы услышали, что стюардессы говорят о каком-нибудь Бобе, это может и не быть реальное имя человека. Часто словом "Боб" называют "лучшего пассажира на борту" – человека, который общался с персоналом вежливо и приятно.



Всем нравятся вежливые пассажиры / Фото Unsplash

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Горячий кофе

Еще одна версия секретного названия для приятных людей. Если кто-то из бортпроводников или бортпроводниц рассказывает, что в вашем ряду "горячий кофе", это не всегда значит, кто-то пьет ароматный напиток.

Иногда так называют милого и хорошего пассажира, с которым приятно пообщаться.

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Зачем это делают

Экипажу самолета приятно общаться с вежливыми и воспитанными людьми. Иногда таким пассажирам могут предложить дополнительный напиток, блюдо или другой небольшой бонус.

Даже если вежливость и не принесет материального вознаграждения, экипаж будет внимательнее к такому пассажиру и поможет решить проблемы.