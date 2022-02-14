Такі слова й фрази потрібні, щоб пасажири не здогадувалися, про що йдеться. Кожна команда має власний набір "таємних" фраз, однак деякі трапляються частіше на інші.

Цікаво Чому відпочинок у Болгарії стане справжнім відкриттям: умови раннього бронювання турів

Якщо поруч з вами сидить Боб

Якщо ви почули, що стюардеси розмовляють про якогось Боба, це може не бути реальне ім'я людини. Часто словом "Боб" називають "найкращого пасажира на борту" – людину, яка спілкувалося з персоналом ввічливо та приємно.



Усім подобаються ввічливі пасажири / Фото Unsplash

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.

Гаряча кава

Ще одна версія секретної назви для приємних людей. Якщо хтось із бортпровідників або бортпровідниць розповідає, що у вашому ряду "гаряча кава", це не завжди значить, хто хтось п'є ароматний напій.

Іноді так називають приємного та хорошого пасажира, з яким приємно поспілкуватися.

Читайте також Заради безпеки пасажирів: розповіли, які павербенки не можна брати в літак

Навіщо це роблять

Екіпажу літака приємно спілкуватися з ввічливими та вихованими людьми. Інколи таким пасажирам можуть запропонувати додатковий напій чи страву або інший невеликий бонус.

Навіть якщо ввічливість і не принесе матеріальної винагороди, екіпаж буде уважнішим до такого пасажира й допоможе розв'язати проблеми.

Дізнайтеся більше про авіакомпанію Boeing: дивіться відео