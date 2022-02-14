Почему на павербенки накладывают ограничения

Оказывается, существует потенциальная опасность, по которой портативные аккумуляторы на борту могут ограничивать. Все потому, что из-за перепада давления на борту устройство может неожиданно вспыхнуть.

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На рейсе China Southern Airlines в 2018 году вспыхнул power bank / Скриншот с видео

Такое возгорание – не слишком серьезное и особой опасности не несет. Но огонь может вызвать панику среди пассажиров и повредить имущество. Именно поэтому авиакомпании придирчиво относятся к павербенкам.

Какие павербенки запрещено брать с собой

Обычно авиакомпании накладывают стандартное ограничение: на борт не пропустят Li-Ion или Li-Pol батареи энергоемкостью более 160 Ватт в час.

Также запрещено брать в полет батареи, на которых не указаны технические характеристики: заводская маркировка, емкость и напряжение. Такой павербенк могут попросить выложить.

Кроме того, авиакомпании могут запрещать отдельные модели павербенков, которые признали опасными и так далее.

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Где можно провозить павербенк

Ранее мы говорили, что портативные аккумуляторы можно провозить только в ручной клади.

Это связано с тем, что в случае внезапного возгорания персонал может быстро заметить пожар и потушить его.

Если огонь вспыхнет в багажном отсеке, это может привести к серьезным последствиям.

Если вы оставите павербенк в чемодане, сотрудники службы безопасности аэропорта могут конфисковать его.

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