Почему на павербенки накладывают ограничения
Оказывается, существует потенциальная опасность, по которой портативные аккумуляторы на борту могут ограничивать. Все потому, что из-за перепада давления на борту устройство может неожиданно вспыхнуть.
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На рейсе China Southern Airlines в 2018 году вспыхнул power bank / Скриншот с видео
Такое возгорание – не слишком серьезное и особой опасности не несет. Но огонь может вызвать панику среди пассажиров и повредить имущество. Именно поэтому авиакомпании придирчиво относятся к павербенкам.
Какие павербенки запрещено брать с собой
Обычно авиакомпании накладывают стандартное ограничение: на борт не пропустят Li-Ion или Li-Pol батареи энергоемкостью более 160 Ватт в час.
Также запрещено брать в полет батареи, на которых не указаны технические характеристики: заводская маркировка, емкость и напряжение. Такой павербенк могут попросить выложить.
Кроме того, авиакомпании могут запрещать отдельные модели павербенков, которые признали опасными и так далее.
Где можно провозить павербенк
- Ранее мы говорили, что портативные аккумуляторы можно провозить только в ручной клади.
- Это связано с тем, что в случае внезапного возгорания персонал может быстро заметить пожар и потушить его.
- Если огонь вспыхнет в багажном отсеке, это может привести к серьезным последствиям.
- Если вы оставите павербенк в чемодане, сотрудники службы безопасности аэропорта могут конфисковать его.
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