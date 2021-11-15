Отдых на Занзибаре – доступный способ почувствовать себя в тропиках и насладиться водами индийского океана. Рассказываем о том, почему следует выбрать вариант отдыха на Занзибаре.

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Где расположен Занзибар

Занзибар – полуавтономная область в составе Танзании. В Занзибар входят 2 острова: Унгуджа и Пемба. Занзибар расположен на расстоянии около 700 километров от Экватора.



Местный кораблик, на котором катают туристов / Фото Unsplash

Перелет на Занзибар

Обычно украинские туристы летят на Занзибар как минимум с одной пересадкой. Цены на билеты начинаются от 470 долларов. Самые высокие цены на перелет – в сезон с октября по апрель. Летом стоимость перелета ниже – в это время на острове достаточно жарко и сюда летит меньше туристов.

Отели Занзибара

На Занзибаре существует множество бюджетных вариантов размещения. Здесь можно найти варианты проживания от 14 долларов за двухместный номер. Даже бюджетные отели достаточно комфортны.

Номер с кондиционером обойдется около 30 долларов в сутки, а размещение класса люкс обойдется от 90 долларов.



На Занзибаре можно найти бюджетные варианты размещения / Фото Unsplash

Еда на острове

Многие местные гостиницы предлагают трехразовое питание. Оно обойдется в 7 – 25 долларов за человека.

Пообедать в местном ресторане можно начиная от 8 долларов. Многие туристы выбирают именно этот вариант: питаются в кафе вблизи отеля.

Также можно покупать продукты на местных рынках и магазинах. В туристических местах рядом с гостиницами и гест-хаусами обычно расположена разнообразная местная инфраструктура с местным колоритом.

На Занзибаре туристам предлагают немало разных блюд из морепродуктов. Мяса здесь готовят мало, а вот рыба, креветки и лобстеры есть в меню почти каждого заведения.

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Развлечения на Занзибаре

Всем, кто приезжает на остров в первый раз, рекомендуют посетить столицу – город Стоун-Таун. Стоун-таун отнесен ко всемирному наследию ЮНЕСКО.

Здесь вы почувствуете невероятный местный колорит. Обязательно посетите бывший рабовладельческий рынок, посидите в одном из многочисленных кафе, где готовят морепродукты и загляните в сувенирные магазины.

Также обязательно нужно посетить дом Фредди Меркьюри – величайший певец родился именно на острове Занзибар.



Стоун-таун, где родился Фредди Меркьюри / Фото Unsplash

Среди прелестей острова:

заповедники, где живут лемуры и белые львы,

национальный парк Джозани, в котором обитают антилопы и белые обезьяны,

сады пряностей.