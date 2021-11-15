Відпочинок на Занзібарі – доступний спосіб відчути себе у тропіках та насолодитися водами індійського океану. Розповідаємо про те, чому варто обрати варіант відпустки Занзібарі.
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Де розташований Занзібар
Занзібар – напівавтономна область у складі Танзанії. До Занзібару входять 2 острови: Унгуджа і Пемба. Занзібар розташований на відстані близько 700 кілометрів від Екватора.
Місцевий кораблик, на якому катають туристів / Фото Unsplash
Переліт на Занзібар
Зазвичай українські туристи летять на Занзібар щонайменше з однією пересадкою. Ціни на квитки розпочинаються від 470 доларів. Найвищі ціни на переліт – у сезон з жовтня до квітня. Влітку вартість перельоту нижча – у цей час на острові досить спекотно і сюди летить менше туристів.
Готелі Занзібару
На Занзібарі існує чимало бюджетних варіантів розміщення. Тут можна знайти варіанти проживання від 14 доларів за двомісний номер. Навіть бюджетні готелі є досить комфортними.
Номер з кондиціонером коштуватиме близько 30 доларів за добу, а розміщення класу люкс обійдеться від 90 доларів.
На Занзібарі можна знайти бюджетні варіанти розміщення / Фото Unsplash
Їжа на острові
Чимало місцевих готелів пропонують триразове харчування. Воно коштуватиме 7 – 25 доларів за людину.
Пообідати в місцевому ресторані можна, починаючи від 8 доларів. Чимало туристів обирають саме цей варіант: харчуються в кафе поблизу готелю.
Також можна купувати продукти на місцевих ринках та у магазинах. В туристичних місцях поруч із готелями та гест-хаусами зазвичай розташована різноманітна місцева інфраструктура з місцевим колоритом.
На Занзібарі туристам пропонують чимало різних страв із морепродуктів. М'яса тут готують мало, а от риба, креветки та лобстери є в меню майже кожного закладу.
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Розваги на Занзібарі
Усім, хто приїжджає на острів вперше, радять відвідати столицю – місто Стоун-Таун. Стоун-Таун занесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Тут ви відчуєте неймовірний місцевий колорит. Обов'язково відвідайте колишній рабовласницький ринок, посидьте в одному із численних кафе, де готують морепродукти та зазирніть до сувенірних крамниць.
Також обов'язково потрібно відвідати будинок Фредді Мерк'юрі – видатний співак народився саме на острові Занзібар.
Стоун-Таун, де народився Фредді Мерк'юрі / Фото Unsplash
Серед принад острова:
- заповідники, де живуть лемури та білі леви,
- національний парк Джозані, у якому мешкають антилопи та білі мавпи,
- сади прянощів.
Туристи, які полюбляють активний відпочинок, знайдуть на Занзібарі пропозиції дайвінгу, плавання з дельфінами та прогулянок місцевими лісами.