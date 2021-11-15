Відпочинок на Занзібарі – доступний спосіб відчути себе у тропіках та насолодитися водами індійського океану. Розповідаємо про те, чому варто обрати варіант відпустки Занзібарі.

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Де розташований Занзібар

Занзібар – напівавтономна область у складі Танзанії. До Занзібару входять 2 острови: Унгуджа і Пемба. Занзібар розташований на відстані близько 700 кілометрів від Екватора.



Місцевий кораблик, на якому катають туристів / Фото Unsplash

Переліт на Занзібар

Зазвичай українські туристи летять на Занзібар щонайменше з однією пересадкою. Ціни на квитки розпочинаються від 470 доларів. Найвищі ціни на переліт – у сезон з жовтня до квітня. Влітку вартість перельоту нижча – у цей час на острові досить спекотно і сюди летить менше туристів.

Готелі Занзібару

На Занзібарі існує чимало бюджетних варіантів розміщення. Тут можна знайти варіанти проживання від 14 доларів за двомісний номер. Навіть бюджетні готелі є досить комфортними.

Номер з кондиціонером коштуватиме близько 30 доларів за добу, а розміщення класу люкс обійдеться від 90 доларів.



На Занзібарі можна знайти бюджетні варіанти розміщення / Фото Unsplash

Їжа на острові

Чимало місцевих готелів пропонують триразове харчування. Воно коштуватиме 7 – 25 доларів за людину.

Пообідати в місцевому ресторані можна, починаючи від 8 доларів. Чимало туристів обирають саме цей варіант: харчуються в кафе поблизу готелю.

Також можна купувати продукти на місцевих ринках та у магазинах. В туристичних місцях поруч із готелями та гест-хаусами зазвичай розташована різноманітна місцева інфраструктура з місцевим колоритом.

На Занзібарі туристам пропонують чимало різних страв із морепродуктів. М'яса тут готують мало, а от риба, креветки та лобстери є в меню майже кожного закладу.

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Розваги на Занзібарі

Усім, хто приїжджає на острів вперше, радять відвідати столицю – місто Стоун-Таун. Стоун-Таун занесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тут ви відчуєте неймовірний місцевий колорит. Обов'язково відвідайте колишній рабовласницький ринок, посидьте в одному із численних кафе, де готують морепродукти та зазирніть до сувенірних крамниць.

Також обов'язково потрібно відвідати будинок Фредді Мерк'юрі – видатний співак народився саме на острові Занзібар.



Стоун-Таун, де народився Фредді Мерк'юрі / Фото Unsplash

Серед принад острова:

заповідники, де живуть лемури та білі леви,

національний парк Джозані, у якому мешкають антилопи та білі мавпи,

сади прянощів.

Туристи, які полюбляють активний відпочинок, знайдуть на Занзібарі пропозиції дайвінгу, плавання з дельфінами та прогулянок місцевими лісами.