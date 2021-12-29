Космический пейзаж долины Нарман: как выглядит "самая инстаграмная" локация Турции
Источник:24 канал
Украинцы привыкли к турецким морским курортам. Однако этой стране есть чем поразить даже опытных путешественников. Красные скалы в долине Нарман как будто созданы для идеальных фото.
Долина Нарман расположена в провинции Эрзурум, недалеко от популярного горнолыжного курорта Паландокен. Журналистка 24 канала посетила эту невероятную локацию и своими глазами увидела, почему этот край так привлекает туристов.
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Один из сказочных дымоходов / Фото 24 канал
Как образовалась "долина фей"
Долина имеет длину 62 километра. Причудливые красные скалы обступили ее по обе стороны. Природа создавала их тысячелетиями: мягкая глинистая порода выветривалась, формируя своеобразные колонны с каменными "шляпками".
Красная глина имеет насыщенный цвет / Фото 24 канал
Красная глина – очень нежный материал. Рано или поздно большинство конструкций на фото будут разрушены, а в долине возникнут новые – внешний вид локации будет меняться с годами.
Сверху камни покрыты мягким слоем глины / Фото 24 канал
Местные жители называют Нарман "долиной красных фей". А впечатляющие глиняные колонны – сказочными дымоходами.Любопытно. Есть легенда, которая рассказывает, что эти дымоходы принадлежат настоящим домам, расположенным под землей. Такие рассказы очень нравятся туристам и местным жителям.
Долина привлекает любителей ярких снимков / Фото 24 канал
Подобные творения природы можно увидеть только в 3 местах на планете:
- в Большом каньоне (США),
- в Чили,
- в Турции.
Космический пейзаж / Фото 24 канал
Долина открыта для туристов
В 2010 году эту впечатляющую локацию открыли для посетителей. А в 2012 – внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
У входа в долину есть ресторан, мини-отель и магазин / Фото 24 канал
Туристам предлагают преодолеть пешеходный маршрут протяженностью 15 километров. Также здесь доступен велотуризм и конные прогулки.
У входа в долину есть некоторая инфраструктура: здесь можно приобрести сувениры, посидеть в местном баре, посетить туалет. Есть несколько гостиничных номеров для тех, кто хочет задержаться в долине Нарман на 2 – 3 дня.
Туристам предлагают выпить кофе с видом на долину / Фото 24 канал
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Как попасть в долину Нарман
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Она расположена неподалеку от горнолыжного курорта Паландокен. Туристы могут совместить катание и увлекательные экскурсии. Дорога от курорта в долину занимает около 2 часов.
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Паландокен – доступен украинским путешественникам. С конца декабря туда летает чартерный рейс туроператора Coral Travel. Заказать туры можно на любой вкус и кошелек.
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Цены на курорте и вообще в Турции очень демократичны. Отдыхать, кататься на лыжах и сноубордах, кушать, покупать сувениры и путешествовать здесь гораздо дешевле, чем на украинских курортах.
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Заказать экскурсии можно, обратившись на рецепцию отеля. В городе Эрзурум действует немало туристических агентств, организующих поездки к местным достопримечательностям.
Смотрите больше фото сказочных дымоходов долины Нарман / Фото 24 канал