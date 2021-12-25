Любят кошек и не говорят по-английски: 5 обычаев, которые могут шокировать в Турции

Турция – страна с древней историей, культурой и удивительными обычаями. Узнайте особенности местного менталитета, которые могут удивить вас во время путешествия.

Интерес к путешественникам

Местные жители могут проявлять чрезмерный интерес к туристам. Особенно это заметно в провинции, маленьких городках и селах, куда редко приезжают чужаки.

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Люди, особенно дети, могут уделять особое внимание внешности, одежде или поведению путешественников.

Мало кто говорит по-английски

Опытных туристов может шокировать, что в Турции совсем мало людей знают английский язык. Это касается не только простых прохожих на улице, но и представителей сферы обслуживания: продавцов, работников гостиниц и так далее.



В Турции очень интенсивный трафик на дорогах / Фото Unsplash

Люди очень болтливые и общительные

Несмотря на то, что поговорить с туристами вряд ли удастся из-за незнания английского, местные жители все равно проявляют свою доброжелательность – пытаются помочь, разговаривают с вами на турецком или показывают жестами то, что вам нужно.

Движение на дороге очень интенсивное

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

Турки постоянно сигналят друг другу, а также обычно управляют автомобилем довольно агрессивно. На дороге нужно быть очень аккуратным, даже если вы не водитель, а пешеход.

Если планируете взять машину в аренду, необходимо учитывать особенности местного вождения и рассчитать свои силы.

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На улицах множество кошек

Турки обожают котиков. Этих животных запрещено оскорблять или причинять им вред. Эта страна – рай для "котоманов", а также для тех, кто любит фотографировать уличных кошек.



В этой стране очень любят котиков / Фото Unsplash