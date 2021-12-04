Лучше быть дружелюбным: бывший работник отеля рассказал о способах мести грубым клиентам

Дружелюбное и вежливое отношение необходимо, независимо от того с кем вы общаетесь – обслуживающим персоналом или знаменитостью. А грубость и пренебрежение могут даже испортить отпуск.

Бывший работник гостиницы Джейкоб Томски поделился секретами персонала и методами, как они могут отомстить гостю, который был невежлив. Если с вами когда-нибудь такое случалось, возможно, это повод изменить свое поведение.

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Варианты гостиничной мести

Самый простой, а потому и самый распространенный способ проучить клиента в отелях, где используют ключ-карты – это заблокировать доступ к номеру. Работники рецепции деактивируют карточки, заставляя жителей обращаться за помощью и ждать, чтобы попасть в свою комнату.

Другие работники иногда забирают напитки из мини-баров в номерах неприятных гостей и включают их в счет. Кроме того, Томски рекомендует прятать зубную щетку, иначе в случае неприятной ситуации или конфликта она рискует быть испорченной.

Лишние позиции в счете могут свидетельствовать о мести / Фото Unsplash

С клиентами, которые ведут себя недостойно уже при заселении в отель, могут поквитаться сразу. Они могут забыть о хороших и комфортных номерах, потому что, вероятнее всего, им достанется комната с какими-то проблемами.

По наблюдениям Джейкоба, чаще всего в такие ситуации попадали богатые постояльцы, которые позволяют себе относиться к персоналу свысока. Зато менее состоятельные гости считают работников гостиниц равными и относятся к ним дружелюбно, и таким людям, наоборот, хочется обеспечить достойный отдых.

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Конечно, то, что с вами произошел подобный неприятный случай, необязательно означает месть со стороны персонала. Ключ мог размагнититься из-за того, что лежал близко к другим картам или гаджетам, а комната с не очень живописным видом действительно могла остаться последней. Однако всегда нужно оставаться людьми, и тогда вам точно помогут быстро уладить эти проблемы.