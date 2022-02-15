Лучшие направления путешествий для тех, кто не представляет жизнь без чая
Источник:Travel Pulse
Множество людей в мире любят чай. Те, кто фанатеет от ароматного напитка, даже отправляются в путешествия по местам, где выращивают, собирают и заваривают чай особым способом.
Япония
В двух японских префектурах – Сидзуока и Касима выращивают одни из лучших зеленых чаев в мире. В частности, здесь можно отведать чаи сенча и маття.
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Провинции Сычуань и Гуйчжоу, Китай
В провинции Гуйчжоу выращивают чай / Фото Trevelurway
В южных провинциях Китая на протяжении веков выращивают чай. Самым известным стал уникальный черный чай пуэр, дающий бодрость. Туристы могут посетить город Пуэр, увидеть Китайский музей чая, а также живописную давнюю чайную дорогу.
Гонконг
В Гонконге не выращивают чай, однако здесь существует древняя культура его употребления. Вероятно, именно в Гонконге появилась традиция пить чай с молоком.
Остров Чеджу, Южная Корея
Этот роскошный вулканический остров привлекает туристов своей природой и пляжами. Также там выращивают один из самых эксклюзивных южнокорейских чаев.
Шри-Ланка
Шри-Ланка известна своими чайными плантациями / Фото Unsplash
Эта страна является одним из крупнейших экспортеров и производителей чая в мире. Туристы могут увидеть на острове огромные чайные плантации и приобрести свежий цейлонский черный чай.Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь.
Тайвань
На острове Тайвань выращивают чай улун, а также многие другие сорта.
Ассам и Дарджилинг, Индия
Индию считают вторым по величине производителем чая в мире. Кроме того, эта страна является одним из крупнейших потребителей чая.
Индия – родина чая масала / Фото Unsplash
Любители интересных вкусов также оценят индийский чай с молоком и пряностями, который называется масала.
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Южная Африка
Именно здесь растет чай ройбуш, который нравится многим любителям чая.
Кения
В Кении растет черный, зеленый, белый и даже пурпурный чай. Эту страну считают одним из ведущих производителей чая в мире.