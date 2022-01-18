Строительство моста обошлось около 5 миллиардов дирхамов (более 1 360 000 долларов – 24 канал). Длина строения составляет 300 метров.
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Символ больших амбиций
Сооружение назвали "Мост Бесконечности" (Infinity Bridge). Арки моста сделаны в форме математического символа бесконечности. Он стал символом больших амбиций Объединенных Арабских Эмиратов.
Арки моста имеют форму символа бесконечности / Фото The National
Новый мост имеет высоту 6 метров. Под ним круглосуточно могут проплывать лодки, катера и другие речные суда.
За сутки по мосту могут проехать 24 тысячи автомобилей. Там расположено 6 автомобильных полос. Кроме того, есть дорожка для пешеходов и велосипедистов.
Во время открытия моста / Фото The National
На церемонии открытия присутствовал вице-президент и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
Мост Бесконечности – это новый мировой инженерный, художественный и архитектурный шедевр,
– так описал он мост.
Высота арок моста составляет 42 метра. Для строительства использовали около 2400 тонн стали.
Как строили Мост Бесконечности: смотрите видео
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