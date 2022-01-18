Строительство моста обошлось около 5 миллиардов дирхамов (более 1 360 000 долларов – 24 канал). Длина строения составляет 300 метров.

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Символ больших амбиций

Сооружение назвали "Мост Бесконечности" (Infinity Bridge). Арки моста сделаны в форме математического символа бесконечности. Он стал символом больших амбиций Объединенных Арабских Эмиратов.



Арки моста имеют форму символа бесконечности / Фото The National

Новый мост имеет высоту 6 метров. Под ним круглосуточно могут проплывать лодки, катера и другие речные суда.

За сутки по мосту могут проехать 24 тысячи автомобилей. Там расположено 6 автомобильных полос. Кроме того, есть дорожка для пешеходов и велосипедистов.



Во время открытия моста / Фото The National

На церемонии открытия присутствовал вице-президент и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Мост Бесконечности – это новый мировой инженерный, художественный и архитектурный шедевр,

– так описал он мост.

Высота арок моста составляет 42 метра. Для строительства использовали около 2400 тонн стали.

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Как строили Мост Бесконечности: смотрите видео

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Ранее в Дубае открыли впечатляющий бассейн

Первый в мире пейзажный бассейн на высоте 200 метров появился в небоскребе Palm Tower.

Чтобы попасть в локацию под названием Aura Skypool Lounge, нужно подняться на 50 этаж здания.

С края бассейна открывается впечатляющий вид на Острова пальм.

Гости могут посещать бассейн ежедневно с 10 утра до заката.