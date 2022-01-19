Максимально неудобный: для чего в Великобритании создали уникальный отельный номер

Маленькая комната, в которой почти невозможно передвигаться, слишком высокая кровать и дверь в туалет, которая не закрывается. Именно в такой комнате предлагает провести ночь креативный отель Art B&B в Блэкпуле.

Конечно, такая комната может попасться в любой гостинице и вызвать шквал негативных отзывов. Но эта – уникальна, потому что создана специально для того, чтобы гости могли почувствовать себя на месте людей с инвалидностью.

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В отеле Art B&B, расположенном на севере Великобритании, всего 19 комнат. Каждая из них – произведение искусства.

Дизайнер Кристофер Самюэл, разработавший неудобную комнату, хотел показать те трудности, которые ежедневно постигают людей с инвалидностью.

Конечно, сначала людям эта комната будет казаться забавной, но если вам приходится жить в таких условиях, то это не так уж смешно,

– рассказывает мужчина.

Сам Самюэл передвигается на коляске с электроприводом. В 2017 году ему пришлось 3 месяца прожить в отеле – местные власти никак не могли договориться, кто будет платить за то, чтобы жилье мужчины было переоборудовано в соответствии с его потребностями.

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Кровать в комнате, которую придумал Сэмюэл / Фото CJ Griffiths

В это время Самюэлу пришлось обитать в дешевом отеле.