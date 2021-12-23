Мужчины без голов: в Турции нашли статуи возрастом 2 тысячи лет

Во время раскопок древнего турецкого города ученые обнаружили 2 античные статуи. Сейчас археологи выясняют, кому принадлежали монументы.

Археологи раскапывали древний греко-римский город Блаундос. Во время раскопок они обнаружили 2 статуи, изображающие мужчин.

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Статуи нашли на руинах храма / Фото Anadolu Agency

Вероятно, это были боги

По предварительным оценкам возраст статуй составляет 2000 лет. Вероятно, это были изображения античных богов.

Что известно о городе Блаундос

Это поселение было построено македонцами, прибывшими в Анатолию после военной кампании Александра Великого. Руины древнего города расположены на территории современной Турции, в Улубейском районе провинции Усак.



У обеих скульптур нет головы / Фото Anadolu Agency

У одной из статуй нет ног

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Раскопки на месте Блаундоса продолжаются с 2018 года. Сейчас исследуют место, где находился храм греческой богини Деметры. Команде археологов удалось обнаружить 2 монумента.



Процесс раскопок / Фото Anadolu Agency