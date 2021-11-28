Назвали худшее место на борту самолета: где оно расположено
Источник:Express
Вы будете удивлены, но самое худшее место – в бизнес-классе. Узнайте, какого места на борту самолета лучше избегать.
Этот совет дала путешественникам стюардесса Фиона Маллисон. Женщина проработала бортпроводницей 16 лет.
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Где не стоит садиться в бизнес-классе
Даже в бизнес-классе можно попасть на не очень хорошее место. Таким бывшая стюардесса назвала последний ряд, после которого начинается эконом-класс.
Дело в том, что в эконом-классе впереди почти всегда располагают детскую люльку. Там больше места, потому родителей с малышами сажают туда.
Родителей с малышом в люльке часто сажают на первый ряд в эконом-классе / Фото Unsplash
Это может отличаться в зависимости от авиакомпании, однако, как правило, так и выходит,
– рассказывает Фиона Маллисон.
Вероятно, во время полета крошечный ребенок будет кричать и плакать. Поэтому отдохнуть в своем комфортном кресле бизнес-класса наряд не удастся.
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Как выспаться на борту самолета
- Чтобы хорошо поспать и быть бодрым на следующий день, возьмите с собой подушку, наушники, покрывало, удобную одежду и даже домашние тапочки.
- Не употребляйте алкоголь и кофе во избежание обезвоживания.
- Выберите удобное место для сна наперед: подальше от туалетов и у окна.