Не нюхать еду на не резать пасту: 11 интересных табу за столом в разных странах
Источник:MentalFloss
В разных частях света традиции, касающиеся еды, могут кардинально отличаться. Узнайте, как не попасть в неловкую ситуацию во время трапезы.
Удивительно, но этикет за столом может быть совершенно разным в разных странах. В некоторых нельзя нюхать пищу, где-то лучше есть руками, в других же регионах руками нельзя есть ни в коем случае.
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В Италии считают непристойным резать пасту / Фото Unsplash
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Таиланд: не ешьте вилкой
Это правило касается, прежде всего, риса. Тайцы обидятся, если вы будете есть это блюдо вилкой. В Таиланде рис едят только ложкой.
Конечно, вилки на столе есть, но их можно использовать только для того, чтобы помочь себе положить рис на ложку. Относительно остальных блюд – в зависимости от обстоятельств. Лучше всего – брать пример с местных жителей.
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Чили: не ешьте без вилки
Есть пищу руками здесь считается варварством и невежеством. Поэтому пользуйтесь ножом и вилкой даже для тех блюд, которые, кажется, удобнее было бы есть руками.
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Италия: не режьте пасту
Пасту нужно наматывать на вилку, но ни в коем случае не резать. Иначе вы точно обидите местных жителей.
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Китай: оставляйте еду на тарелке
Этот жест покажет, что вас накормили настолько сытно и вкусно, что вы даже не осилили все.
В Китае принято оставлять немного еды на тарелке / Фото Unsplash
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Египет: не наливайте себе сами
Если вы выпили свой напиток – неважно, алкоголь или нет, наполнить стакан может только другой человек. Вы же должны следить за стаканами других людей за столом.
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Испания: не размачивайте хлеб в супе
Это считается грубым и непристойным. И даже в соус макать хлеб нежелательно.
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Япония: не оставляйте палочки в тарелке с едой
Оставленные в рисе палочки – символ погребального обряда, поэтому обязательно доставайте палочки из еды и ставьте их на специальную подставку.
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Танзания: не нюхайте еду
Если вы увлеченно нюхаете еду в Танзании, это может оскорбить повара: он ведь подумает, что с блюдом что-то не так.
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Филиппины: не ешьте левой рукой
Также не пользуйтесь ею, чтобы передавать что-нибудь за столом. Во многих мусульманских странах эту руку считают "нечистой".
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Португалия: не просите соль и перец
Старайтесь не делать никаких манипуляций с приготовленной едой. Это может обидеть повара, который решит, что вам не нравится вкус еды без дополнительных специй.
В Португалии некультурно просить дополнительные соль и перец / Фото Unsplash
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Южная Корея: не начинайте есть первым
В этой стране огромным уважением пользуются старейшины, поэтому трапезу традиционно начинает самый старый человек.