Путешествие из Хургады в Каир

Конечно, большинство туристов, которые едут в Египет, мечтают увидеть пирамиды. Однако не все так просто – дорога из популярного курорта в Каир может быть очень изнурительной.

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Обычно туристам предлагают 24-часовую поездку. Большую часть времени придется провести в пути. Дорога от Хургады до Каира занимает около 7 часов. Такое путешествие под силу не каждому.

Актуально. Если хотите увидеть интересные исторические места, но не выдержите такую ​​длинную дорогу в Каир, посетите Луксор. Он расположен гораздо ближе к Хургаде, а в самом городе вы увидите невероятное количество старинных достопримечательностей: храмы, гробницы царей и даже сможете отправиться в мини-круиз по реке Нил.

Дорога к пирамидам может быть изнурительной / Фото Unsplash

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Экскурсия на квадроциклах к бедуинам

Эта экскурсия является одной из популярнейших среди украинских путешественников. Однако опытных туристов она может разочаровать.



Опытных путешественников может разочаровать поездка в пустыню / Фото Unsplash

Кататься придется хорошо проторенным путем по краю пустыни. А бедуины, которые готовят вам ужин и показывают свое поселение – в подавляющем большинстве актеры, работающие "на туристов".

Впрочем, эта экскурсия может все равно стать интересным опытом, поэтому решайте сами, нужно ли вам такое развлечение.

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