Путешествие из Хургады в Каир
Конечно, большинство туристов, которые едут в Египет, мечтают увидеть пирамиды. Однако не все так просто – дорога из популярного курорта в Каир может быть очень изнурительной.
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Обычно туристам предлагают 24-часовую поездку. Большую часть времени придется провести в пути. Дорога от Хургады до Каира занимает около 7 часов. Такое путешествие под силу не каждому.
Экскурсия на квадроциклах к бедуинам
Эта экскурсия является одной из популярнейших среди украинских путешественников. Однако опытных туристов она может разочаровать.
Опытных путешественников может разочаровать поездка в пустыню / Фото Unsplash
Кататься придется хорошо проторенным путем по краю пустыни. А бедуины, которые готовят вам ужин и показывают свое поселение – в подавляющем большинстве актеры, работающие "на туристов".
Впрочем, эта экскурсия может все равно стать интересным опытом, поэтому решайте сами, нужно ли вам такое развлечение.
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