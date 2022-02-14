Подорож з Хургади до Каїра
Звісно, більшість туристів, які їдуть в Єгипет, мріють побачити піраміди. Однак не все так просто – дорога з популярного курорту до Каїра може бути дуже виснажливою.
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Зазвичай туристам пропонують 24-годинну поїздку. Більшу частину часу доведеться провести в дорозі. Дорога від Хургади до Каїра займає близько 7 годин. Така мандрівка під силу не кожному.
Екскурсія на квадроциклах до бедуїнів
Ця екскурсія є однією з найпопулярніших серед українських мандрівників. Однак досвідчених туристів вона може розчарувати.
Досвідчених мандрівників може розчарувати поїздка до пустелі / Фото Unsplash
Кататися доведеться добре протореним шляхом по самісінькому краєчку пустелі. А бедуїни, які готують вам вечерю та показують своє поселення – у переважній більшості актори, які працюють "на туристів".
Втім, ця екскурсія може усе одно стати цікавим досвідом, тому вирішуйте самі, чи потрібна вам така розвага.
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