Пятизвездочный сервис и роскошный вид: каким будет новый "Восточный экспресс"

29 декабря 2021 , 21:07
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Источник:

Daily Mail

В 2023 году начнет свою работу новый итальянский "Восточный экспресс". Пассажирам поезда обещают незабываемые впечатления, первоклассное обслуживание и роскошный вид вагонов и кают.

Каким будет новый "Восточный экспресс"

Оригинальное название нового "Восточного экспресса" – Orient Express La Dolce Vita. Над воплощением в жизнь масштабного проекта работает группа отелей Accor, строительная компания Arsenale Spa и архитектурная фирма Dimorestudio. Создатели опубликовали рендер экстерьера и интерьера будущего поезда, и их планы действительно впечатляют. 

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Вагоны нового "Восточного экспресса" / Визуализация Accor Hotels

В общей сложности запустят 6 поездов Orient Express La Dolce Vita. В каждом из них смогут комфортно разместиться 62 пассажира. Для незабываемой поездки у них будет возможность выбрать из 12 роскошных кают, 18 люксов и одного Honor Suite.


Каюта роскошного Восточного экспресса / Визуализация Accor Hotels

Интерьеры вагонов сделаны в стиле 1960 – 1970-х годов. Они призваны изобразить мастерство, дизайн и творчество того времени. По словам дизайнеров Бритт Моран и Эмилиано Салчи, пространство в вагонах хорошо продумано и спроектировано, и при этом не загружено лишним.


Номер класса люкс в поезде / Визуализация Accor Hotels

В "Восточном экспрессе" будет вагон-ресторан, где пассажиры смогут отведать приготовленные по эксклюзивным рецептам блюда от знаменитых шеф-поваров. Также на борту будет лаунж-бар с ассортиментом итальянских вин. Кроме того, путешественникам обеспечат развлекательную программу. 


Вагон-ресторан в "Восточном экспрессе" / Визуализация Accor Hotels

Если вы давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .


Лаунж-бар для пассажиров / Визуализация Accor Hotels

Куда поедет "Восточный экспресс"

На "Восточном экспрессе" туристы смогут путешествовать по Европе. В общей сложности маршруты этих поездов охватят 16 тысяч километров и 131 город. 

Основным пересадочным узлом станет железнодорожный вокзал Термини в Риме. Там будут начинаться разные маршруты:

  • в итальянский регион Венето через Доломиты;
  • к холмам Умбрии;
  • через Тоскану и Флоренцию;
  • в Неаполь и Помпеи;
  • на остров Сицилия (вероятно, с использованием железнодорожного парома);
  • через Французскую Ривьеру в Париж;
  • в хорватский город Сплит на побережье Далмации;
  • исторический маршрут "Восточного экспресса" в Стамбул.

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Мы приглашаем туристов открывать для себя новые маршруты в уникальные места, где они смогут пережить опыт "Сделано в Италии". Само путешествие станет пунктом назначения. Италия еще никогда не была так близка и сенсационна,
– убежден генеральный директор Arsenale Spa Паоло Барлетта. 

Предстоящие поездки "Восточным экспрессом" позиционируют как "зеленый" подход к роскошным путешествиям. Он призван привлечь внимание пассажиров к безопасному и экологически устойчивому способу передвижения, направленному на защиту окружающей среды.

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Автор: Софія Гусєва