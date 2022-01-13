Виттенум закрыт уже более 50 лет. Власти предупреждают, что даже короткое пребывание на территории города может нанести серьезный вред здоровью. И даже несмотря на это, сюда едут сотни нелегальных туристов каждый год.

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В городе добывали асбест



Группа туристов в заброшенном городке / Фото Nic Ellis / The West Australian

Городок Виттенум был построен в 1930 году. Здесь жило 20 тысяч людей – довольно много по масштабам Австралии. Экономика города держалась на добыче и переработке асбеста. О том, что этот минерал обладает канцерогенными свойствами, тогда еще не знали.

Что такое асбест

Это минералы класса силикатов. Он очень канцерогенен, а потому запрещен в ряде стран. В Украине асбест не запрещен – здесь используют для производства шифера и не только.

История города продолжалась 30 лет. За это время асбестовая пыль успела заразить все окрестности. Концентрация пыли стала такой высокой, что люди в городе начали массово болеть.



Многие заболели из-за канцерогенных свойств асбеста / Фото Nic Ellis / The West Australian

В общей сложности от канцерогенного вещества пострадало около 2000 человек – то есть каждый 10-й житель. В 1966 году власти решили, что город нужно закрыть.

С тех пор заезжать в Виттенум запрещено. Здесь везде стоят предупреждения, что находится в городе небезопасно.

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Законсервированная атмосфера 60-х

Жители города ничего не забирали с собой – ведь все вещи были заражены. Вот поэтому в Виттенуме сохранилась атмосфера 60-х годов. Здесь можно увидеть мебель в домах и кафе, машины, велосипеды на улицах, товары на магазинных полках.



Путешественники едут сюда, чтобы ощутить неповторимую атмосферу / Фото Nic Ellis / The West Australian

Такая атмосфера не может не привлекать туристов, любящих экстрим. Местные турагенства даже предлагают организованные путешествия для смельчаков, мечтающих перенестись в атмосферу 60-х.

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