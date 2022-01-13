Віттенум закритий вже понад 50 років. Влада попереджає, що навіть коротке перебування на території міста може спричинити серйозну шкоду здоров'ю. І навіть попри це, сюди їдуть сотні нелегальних туристів щороку.

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У місті видобували азбест



Група туристів у закинутому містечку / Фото Nic Ellis / The West Australian

Містечко Віттенум побудували у 1930 році. Тут жило 20 тисяч мешканців – досить багато за масштабами Австралії. Економіка міста трималася на видобутку й переробленні азбесту. Про те, що цей мінерал має канцерогенні властивості, тоді ще не знали.

Що таке азбест

Це мінерали класу силікатів. Він дуже канцерогенний, а тому заборонений в ряді країн. В Україні азбест не заборонений – тут його використовують для виробництва шиферу й не тільки.

Історія міста тривала 30 років. За цей час азбестовий пил встиг заразити усі околиці. Концентрація пилу стала такою високою, що люди в місті почали масово хворіти.



Чимало людей захворіли через канцерогенні властивості азбесту / Фото Nic Ellis / The West Australian

Загалом від канцерогенної речовини постраждало близько 2000 людей – тобто кожен 10-й мешканець. У 1966 році влада вирішила, що місто потрібно закрити.

Відтоді заїжджати у Віттенум заборонено. Тут скрізь стоять попередження, що перебувати в місті небезпечно.

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Законсервована атмосфера 60-х

Мешканці міста нічого не забирали із собою – адже всі речі були заражені. Саме тому у Віттенумі збереглася атмосфера 60-х років. Тут можна побачити меблі в будинках і кафе, машини велосипеди на вулицях, товари на магазинних полицях.



Мандрівники їдуть сюди, щоб відчути неповторну атмосферу / Фото Nic Ellis / The West Australian

Така атмосфера не може не приваблювати туристів, що полюбляють екстрим. Місцеві турагенства навіть пропонують організовані мандрівки для відчайдухів, які мріють перенестися в атмосферу 60-х.

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