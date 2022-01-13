Похоже на Чернобыль: чем запрещенный город в Австралии привлекает туристов

Город Виттенум в Австралии закрыт уже несколько десятилетий. Причиной стал асбест, материал, очень опасный для здоровья.

Виттенум закрыт уже более 50 лет. Власти предупреждают, что даже короткое пребывание на территории города может нанести серьезный вред здоровью. И даже несмотря на это, сюда едут сотни нелегальных туристов каждый год.

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В городе добывали асбест



Группа туристов в заброшенном городке / Фото Nic Ellis / The West Australian

Городок Виттенум был построен в 1930 году. Здесь жило 20 тысяч людей – довольно много по масштабам Австралии. Экономика города держалась на добыче и переработке асбеста. О том, что этот минерал обладает канцерогенными свойствами, тогда еще не знали.

Что такое асбест

Это минералы класса силикатов. Он очень канцерогенен, а потому запрещен в ряде стран. В Украине асбест не запрещен – здесь используют для производства шифера и не только.

История города продолжалась 30 лет. За это время асбестовая пыль успела заразить все окрестности. Концентрация пыли стала такой высокой, что люди в городе начали массово болеть.



Многие заболели из-за канцерогенных свойств асбеста / Фото Nic Ellis / The West Australian

В общей сложности от канцерогенного вещества пострадало около 2000 человек – то есть каждый 10-й житель. В 1966 году власти решили, что город нужно закрыть.

С тех пор заезжать в Виттенум запрещено. Здесь везде стоят предупреждения, что находится в городе небезопасно.

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Законсервированная атмосфера 60-х

Жители города ничего не забирали с собой – ведь все вещи были заражены. Вот поэтому в Виттенуме сохранилась атмосфера 60-х годов. Здесь можно увидеть мебель в домах и кафе, машины, велосипеды на улицах, товары на магазинных полках.



Путешественники едут сюда, чтобы ощутить неповторимую атмосферу / Фото Nic Ellis / The West Australian

Такая атмосфера не может не привлекать туристов, любящих экстрим. Местные турагенства даже предлагают организованные путешествия для смельчаков, мечтающих перенестись в атмосферу 60-х.

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