Пол миллиона туристов в год: какой городок в Турции привлекает термальными купальнями

Горячие источники курорта Ялова в прошлом году посетили полмиллиона туристов. Узнайте, чем этот край привлекает путешественников.

Турецкий город Ялова славится своими горячими источниками. Он стал одним из самых известных направлений термального туризма в стране.

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Приезжают со всего мира

Сюда едут не только турки, но и иностранцы. В 2021 году термалы посетили гости из США, Германии, Ирана, Португалии, Швейцарии, Греции и так далее. Путешественникам здесь предлагают не только купание в термальных бассейнах, но и спа-процедуры, прогулки по городу и великолепные виды.



Так выглядит бассейн с термальной водой / Фото TGP

Многие приезжают сюда из Стамбула в день.

Они гуляют на природе и пользуются термальными бассейнами,

– рассказывает Юмит Гюрбюзоглу, заместитель начальника предприятия термальных горячих источников.

Что еще интересного есть в Ялове

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel.

Ялова расположена в 80 километрах от Стамбула. Город стоит на берегу залива Измит. История города насчитывает более 5000 лет.

Город славится своими фруктами и цветами – их здесь массово выращивают.

Летом люди приезжают, чтобы отдохнуть на побережье Мраморного моря, а зимой – релаксировать в термальных купальнях. В городке есть 2 пляжа, парк и уютные кафе.



Город расположен на берегу залива / Фото Spa persona

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Термальный курорт расположен в 14 километрах от города, в горном ущелье. Гости могут остановиться в нескольких отелях и посещать открытые или закрытые купальни на выбор.

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