Позволяла жениться: в Турции нашли грамоту возрастом почти 2000 лет

Интересной находкой поразили археологи. На территории современной Турции они обнаружили древний документ, изготовленный из бронзы.

Пластину из бронзы обнаружили на территории городка Перре в провинции Адияман. Этот документ когда-то был вручен римскому воину по имени Калцилий Антик.

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Солдат прослужил 20 лет

Солдат получил грамоту за 20 лет, которую провел на службе в Сирии. Документом ему предоставили римское гражданство, а также право на брак.

Мы установили, что награда была вручена в 123 году нашей эры во время правления римского императора Адриана,

– рассказывает директор Адиаманского археологического музея Мехмет Алкан.



Грамота, которую нашли в Турции / Фото Adıyaman Museum

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Большинство грамот переплавили

Археологи располагают информацией, что всего было напечатано около 100 тысяч таких грамот. Однако большинство из них впоследствии переплавили – поэтому найти их теперь невозможно.

Ученым известно около 800 сохранившихся до наших дней бронзовых грамот. 650 из них уже изучены.

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