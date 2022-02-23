Представители компании Fast Private Jet рассказывают, как можно взять в аренду частный самолет и не потратить все деньги мира.
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Чем больше людей, тем лучше
Если мечтаете отправиться в путешествие на частном самолете, соберите компанию друзей или родных. Стоимость аренды частного самолета рассчитывают независимо от количества пассажиров – поэтому постарайтесь занять все доступные места в салоне.
С развитием авиации частные полеты стали доступны большему количеству людей / Фото Unsplash
Самые дешевые перелеты – "пустыми" самолетами
Так называют самолеты, возвращающиеся в аэропорт дислокации после выполненного рейса. Также "пустые" самолеты могут лететь в другой населенный пункт, потому что там в них возникла необходимость.
Вы можете воспользоваться случаем и забронировать этот "вынужденный" рейс со значительной скидкой.
Лучший способ узнать, есть ли возможность воспользоваться дешевым частным перелетом – позвонить в местный аэропорт в день отправления.
Чем меньше самолет – тем меньше вы платите
Маленькие частные самолеты обычно обходятся значительно дешевле крупных. Обычно эти самолеты вмещают только несколько пассажиров и летают на меньшие расстояния.
Ими удобно лететь, например, между европейскими странами или арендовать их для перелетов внутри страны.
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