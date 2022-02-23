Представники компанії Fast Private Jet розповідають, як можна взяти в оренду приватний літак та не витратити усі гроші світу.

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Чим більше людей, тим краще

Якщо мрієте вирушити в подорож приватним літаком, зберіть компанію друзів або рідних. Вартість оренди приватного літака розраховують незалежно від кількості пасажирів – тому постарайтеся зайняти всі доступні місця в салоні.



З розвитком авіації приватні польоти стали доступні більшій кількості людей / Фото Unsplash

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Найдешевші перельоти – "пустими" літаками

Так називають літаки, що повертаються до аеропорту дислокації після виконаного рейсу. Також "пусті" літаки можуть летіти в інший населений пункт, бо там у них виникла потреба.

Ви ж можете скористатися нагодою та забронювати цей "вимушений" рейс зі значною знижкою.

Найкращий спосіб дізнатися, чи є можливість скористатися дешевим приватним перельотом – зателефонувати до місцевого аеропорту в день відправлення.

Чим менше літак – тим менше ви платите

Маленькі приватні літаки зазвичай обходяться значно дешевше, ніж великі. Зазвичай ці літаки вміщують тільки кількох пасажирів та літають на менші відстані.

Ними зручно летіти, наприклад, між європейськими країнами, або орендувати їх для перельотів всередині країни.

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