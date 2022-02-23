Как путешествовать частным самолетом, не имея больших денег: 3 действенных способа

Многие думают, что им никогда не будет "по карману" арендовать частный самолет. Однако авиация развивается, и теперь приватные рейсы летают не только для богачей, но и для обычных людей.

Представители компании Fast Private Jet рассказывают, как можно взять в аренду частный самолет и не потратить все деньги мира.

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Чем больше людей, тем лучше

Если мечтаете отправиться в путешествие на частном самолете, соберите компанию друзей или родных. Стоимость аренды частного самолета рассчитывают независимо от количества пассажиров – поэтому постарайтесь занять все доступные места в салоне.



С развитием авиации частные полеты стали доступны большему количеству людей / Фото Unsplash

Самые дешевые перелеты – "пустыми" самолетами

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления.

Так называют самолеты, возвращающиеся в аэропорт дислокации после выполненного рейса. Также "пустые" самолеты могут лететь в другой населенный пункт, потому что там в них возникла необходимость.

Вы можете воспользоваться случаем и забронировать этот "вынужденный" рейс со значительной скидкой.

Лучший способ узнать, есть ли возможность воспользоваться дешевым частным перелетом – позвонить в местный аэропорт в день отправления.

Чем меньше самолет – тем меньше вы платите

Маленькие частные самолеты обычно обходятся значительно дешевле крупных. Обычно эти самолеты вмещают только несколько пассажиров и летают на меньшие расстояния.

Ими удобно лететь, например, между европейскими странами или арендовать их для перелетов внутри страны.

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