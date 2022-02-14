Ради безопасности пассажиров: рассказали, какие павербенки нельзя брать в самолет

Портативное зарядное устройство – важная вещь в багаже ​​каждого туриста. Однако некоторые павербенки категорически запрещено брать на борт.

Почему на павербенки накладывают ограничения

Оказывается, существует потенциальная опасность, по которой портативные аккумуляторы на борту могут ограничивать. Все потому, что из-за перепада давления на борту устройство может неожиданно вспыхнуть.

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На рейсе China Southern Airlines в 2018 году вспыхнул power bank / Скриншот с видео

Такое возгорание – не слишком серьезное и особой опасности не несет. Но огонь может вызвать панику среди пассажиров и повредить имущество. Именно поэтому авиакомпании придирчиво относятся к павербенкам.

Какие павербенки запрещено брать с собой

Обычно авиакомпании накладывают стандартное ограничение: на борт не пропустят Li-Ion или Li-Pol батареи энергоемкостью более 160 Ватт в час.

Также запрещено брать в полет батареи, на которых не указаны технические характеристики: заводская маркировка, емкость и напряжение. Такой павербенк могут попросить выложить.

Кроме того, авиакомпании могут запрещать отдельные модели павербенков, которые признали опасными и так далее.

Где можно провозить павербенк

Ранее мы говорили, что портативные аккумуляторы можно провозить только в ручной клади.

Это связано с тем, что в случае внезапного возгорания персонал может быстро заметить пожар и потушить его.

Если огонь вспыхнет в багажном отсеке, это может привести к серьезным последствиям.

Если вы оставите павербенк в чемодане, сотрудники службы безопасности аэропорта могут конфисковать его.

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