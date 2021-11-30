Райский остров для бюджетных путешествий: какие развлечения доступны на Занзибаре

Если давно мечтаете побывать в экзотической стране, отдохнуть на берегу океана и насладиться летом среди зимы – Занзибар является отличным вариантом. Узнайте, как весело провести время на африканском острове.

Занзибар – архипелаг из 75 островов, принадлежащий африканской стране Танзании. "Занзибаром" называется и главный остров, где обычно отдыхают туристы.

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Что известно об отдыхе на Занзибаре



Занзибар привлекает туристов роскошной природой и климатом / Фото Unsplash

Этот райский остров в Индийском океане открыт для туристов. Сюда едут за пляжным отдыхом, роскошными видами "как в рекламе", вкусными морепродуктами и доступными ценами.

Сезон отдыха на Занзибаре длится круглый год. Правда, в апреле и мае здесь сезон дождей – поэтому лучше выбирать для отдыха другие месяцы.

Занзибар привлекает туристов постоянно тёплым океаном. Температура воды в нем колеблется от 27 до 32 градусов.

Чем заняться на Занзибаре, кроме купания и загорания?

Развлечения на Занзибаре

Посетить ферму специй

Климат острова способствует выращиванию различных специй. Плантации пряностей занимают половину территории острова. В садах специй можно увидеть, как растут ваниль, корица, гвоздика, мускатный орех, какао и другие пряности, известные нам с детства.



На острове выращивают специи / Фото Unsplash

Поехать в Стоун Таун



Панорама Стоун Тауна / Фото Unsplash

Это главный город Занзибара и его культурный центр. С 2000 года он занесен в мировое наследие ЮНЕСКО. Что можно посетить в Стоун Тауне:

Впечатляющие старинные улочки, по которым можно долго бродить.

Огромная коллекция старинных резных дверей, украшающих входы в городские дома.

Дом чудес – главная достопримечательность острова.

Дом Фредди Меркьюри, музыкальной легенды, который родился и вырос именно на Занзибаре.

Местный рынок и рыбные рестораны.

Парк Фородхани – бывший рынок, где продавали рабов. Атмосфера этого места поражает неподготовленных туристов.

Многочисленные сувенирные лавки.



По узким улочкам Стоун Тауна можно долго гулять / Фото Unsplash

Поплыть на встречу с дельфинами

Туристам здесь предлагают сесть в небольшую лодку и поплыть на поиски дельфинов. Если повезет, можно увидеть их совсем рядом. Однако может и не повезти: ведь такая экскурсия – это своеобразная лотерея.



Туристам предлагают отправиться на поиски дельфинов / Фото Unsplash

Посмотреть на коралловые рифы

Туристам на Занзибаре доступен дайвинг и снорклинг. Океан здесь полон удивительных обитателей: можно увидеть яркие коралловые рифы, фигурных рыбок, огромных черепах, морских звезд и так далее.

Если не любите экстрим – всегда можно просто поплавать на лодке с прозрачным дном.



Туристы могут поплавать на лодке с прозрачным дном / Фото Unsplash

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Заняться кайтсерфингом

Кайтсерфинг – катание на доске с помощью воздушного змея – кайта. На Занзибаре почти всегда есть ветер, который делает такое развлечение возможным. Многие приезжают сюда именно ради кайтсерфинга.



На Занзибаре доступен кайтсерфинг / Фото Republika.pro

Посетить "тюремный ресторан"



Тюремный ресторан на Занзибаре / Фото SafariZanzibari

Крошечный остров "Призон айленд" расположен недалеко от Занзибара. Туда можно доплыть на лодке за 30 минут. Когда-то там была тюрьма, а сейчас отель и ресторан с особой атмосферой. А еще на острове живут дружелюбные черепахи, которых можно погладить.