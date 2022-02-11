Когда думаете о романтике, на ум приходит только Париж? Узнайте более интересные и непопсовые варианты, куда взлетать на выходные со своей половинкой.
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Флоренция, Италия
Закаты над городом на реке Арно просто невероятны. Флоренция привлекает не только поразительной архитектурой и музеями, но и живописными холмами вокруг города.
Закат над Флоренцией / Фото Unsplash
Прага, Чехия
В Праге романтические пары могут гулять по городу, встретить рассвет на Карловом мосту и насладиться спокойствием величественных парков.
В Праге есть множество интересных вещей / Фото Unsplash
Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия
Город в Баварии выглядит как на картинке. Живописные домики вдоль узких улиц прекрасно способствуют длительным прогулкам.
Пейзажи Ройтенбурга / Фото Pizzatravel
Порту, Португалия
Этот живописный город является вторым по величине в Португалии. Здесь можно не только гулять по историческим улочкам, но и покататься на лодках в прибрежной зоне.
Пейзажи Порту / Фото Unsplash
Зальцбург, Австрия
Город расположен у подножия Альпийских гор. Почти с любой точки здесь открываются невероятные виды.
Зальцбург / Фото Unsplash
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Брюгге, Бельгия
Брюгге / Фото Unsplash
Небольшой город расположен на сотнях каналов. Особенно романтично гулять в Брюгге вечером, когда огни старинных построек отражаются в воде.