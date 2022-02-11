Когда думаете о романтике, на ум приходит только Париж? Узнайте более интересные и непопсовые варианты, куда взлетать на выходные со своей половинкой.

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Флоренция, Италия

Закаты над городом на реке Арно просто невероятны. Флоренция привлекает не только поразительной архитектурой и музеями, но и живописными холмами вокруг города.



Закат над Флоренцией / Фото Unsplash

Прага, Чехия

В Праге романтические пары могут гулять по городу, встретить рассвет на Карловом мосту и насладиться спокойствием величественных парков.



В Праге есть множество интересных вещей / Фото Unsplash

Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия

Город в Баварии выглядит как на картинке. Живописные домики вдоль узких улиц прекрасно способствуют длительным прогулкам.



Пейзажи Ройтенбурга / Фото Pizzatravel

Порту, Португалия

Этот живописный город является вторым по величине в Португалии. Здесь можно не только гулять по историческим улочкам, но и покататься на лодках в прибрежной зоне.



Пейзажи Порту / Фото Unsplash

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Зальцбург, Австрия

Город расположен у подножия Альпийских гор. Почти с любой точки здесь открываются невероятные виды.



Зальцбург / Фото Unsplash

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Брюгге, Бельгия



Брюгге / Фото Unsplash