Еще раньше Мокру Гору назвали "самой красивой деревней в мире". Туристов сюда привлекает роскошная природа, чистый воздух и оригинальные туристические достопримечательности.

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Кустурица построил здесь курорт

Немаленькую услугу селу оказал всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. Кустурица построил в деревне деревянный туристический курорт "Мечавник".



Курорт Мечавник или Дрвнеград / Фото Art Travel blog

Ежегодно в "Мечавник" приезжает около 100 000 путешественников со всего мира.

Что известно об Эмире Кустурице

Это сербский режиссер боснийского происхождения. Кустурица отмечен наградами самых больших кинофестивалей Европы. Несмотря на множество поклонников в Украине, Кустурица выступал против Майдана, поддержал российскую оккупацию в Украине и давал концерт в оккупированном Крыму.

Источник: Википедия

Также в Мокрой Горе начинается узкоколейная железнодорожная дорога под названием "Шарганская восьмерка", которую очень любят туристы.

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"Шарганская восьмерка" / Фото 7toucans

Сейчас в селе проживает 600 человек. Многие молодые люди покинули местность, однако сейчас решают вернуться. В местной школе учатся 30 детей. Прогнозируют, что скоро их станет больше.

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