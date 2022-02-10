Еще раньше Мокру Гору назвали "самой красивой деревней в мире". Туристов сюда привлекает роскошная природа, чистый воздух и оригинальные туристические достопримечательности.
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Кустурица построил здесь курорт
Немаленькую услугу селу оказал всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. Кустурица построил в деревне деревянный туристический курорт "Мечавник".
Курорт Мечавник или Дрвнеград / Фото Art Travel blog
Ежегодно в "Мечавник" приезжает около 100 000 путешественников со всего мира.
Что известно об Эмире Кустурице
Это сербский режиссер боснийского происхождения. Кустурица отмечен наградами самых больших кинофестивалей Европы. Несмотря на множество поклонников в Украине, Кустурица выступал против Майдана, поддержал российскую оккупацию в Украине и давал концерт в оккупированном Крыму.
Источник: Википедия
Также в Мокрой Горе начинается узкоколейная железнодорожная дорога под названием "Шарганская восьмерка", которую очень любят туристы.
"Шарганская восьмерка" / Фото 7toucans
Сейчас в селе проживает 600 человек. Многие молодые люди покинули местность, однако сейчас решают вернуться. В местной школе учатся 30 детей. Прогнозируют, что скоро их станет больше.
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