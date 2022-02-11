Коли думаєте про романтику, на думку спадає тільки Париж? Дізнайтеся про цікавіші та непопсові варіанти, куди злітати на вихідні зі своєю половинкою.

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Флоренція, Італія

Заходи сонця над містом на річці Арно просто неймовірні. Флоренція приваблює не тільки вражаючою архітектурою та музеями, а й живописними пагорбами довкола міста.



Захід сонця над Флоренцією /Фото Unsplash

Прага, Чехія

У Празі романтичні пари можуть досхочу гуляти містом, зустріти світанок на Карловому мосту та насолодитися спокоєм величних парків.



У Празі є безліч цікавинок / Фото Unsplash

Ротенбург-на-Таубері, Німеччина

Місто в Баварії виглядає, мов на картинці. Мальовничі будиночки вздовж вузьких вулиць чудово сприяють тривалим прогулянкам.



Краєвиди Ройтенбурга / Фото Pizzatravel

Порту, Португалія

Це мальовниче місто є другим за величиною в Португалії. Тут можна не тільки гуляти історичними вуличками, а й покататися на човнах у прибережній зоні.



Краєвиди Порту / Фото Unsplash

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Зальцбурґ, Австрія

Місто розташоване біля підніжжя Альпійських гір. Майже з будь-якої точки тут відкриваються неймовірні краєвиди.



Зальцбурґ / Фото Unsplash

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Брюгге, Бельгія



Брюгге / Фото Unsplash

Невелике місто розташоване на сотнях каналів. Особливо романтично гуляти в Брюгге ввечері, коли вогні старовинних будівель відбиваються у воді.