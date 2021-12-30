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Пляжные полотенца
В отелях Египта туристам дают карточки, за которые потом на пляже или у бассейна можно получить полотенца. Эти карточки остаются у гостей на протяжении всего проживания.
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За потерю карты или полотенца предусмотрен штраф в размере 10 – 30 долларов. Хотя полотенца столько не стоят.
В отеле у вас могут "случайно" забрать полотенце / Фото Unsplash
Итак, гостинице выгодно, чтобы турист потерял полотенце. Иногда гости могут выйти с моря и увидеть, что их полотенца бесследно исчезли.
Конечно, кто-то может взять ваше полотенце случайно, потому что они все одинаковые. Но вы можете стать и жертвой обмана: работники отеля могут забрать ваше полотенце, чтобы вы заплатили штраф.
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Заставить платить за испорченное имущество
Эту схему используют с гостями, которые выселяются из номера в последний момент. На рецепшине им могут сказать, чтобы оплатили продукты из минибара, телефонные разговоры или поломанный душ.
Конечно, туристы ничего не ломали, по телефону не говорили, баром не пользовались. Но у них нет времени выяснять, что случилось, и они платят небольшую сумму, чтобы успеть в аэропорт.
В этой ситуации у вас могут попросить паспорт, якобы что-то сверить. И отказаться его отдать, пока вы не заплатите деньги.
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Обман продавцов услуг
В отеле к туристам может подойти продавец экскурсий или разных развлечений: например, хамама. Если вы не собираетесь ничего покупать, говорите твердое "Нет".
Не стоит говорить что-то вроде "Мы подумаем", "Придите завтра" и так далее. Бывают случаи, когда завтра продавец приходит и утверждает, что вы пообещали ехать на экскурсию, прийти в хаммам и не появились.
У туристов могут потребовать компенсацию за экскурсии, на которые они вроде бы не пришли / Фото Unsplash
Такие продавцы начинают требовать с туристов разные суммы – например, 50 процентов стоимости услуги в качестве компенсации.
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Конечно, если вы не записывались на экскурсию, вы ничего не должны. Но такие аферисты начинают кричать и грозятся вызвать полицию – часто туристы платят, чтобы прекратить скандал.