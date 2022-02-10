Ще раніше Мокру Гору назвали "найкрасивішим селом у світі". Туристів сюди приваблює розкішна природа, чисте повітря та оригінальні туристичні пам'ятки.
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Кустуриця побудував тут курорт
Чималеньку послугу селу зробив всесвітньо відомий режисер Емір Кустуриця. Кустуриця побудував у селі дерев'яний туристичний курорт "Мечавник".
Курорт Мечавник або Дрвнеград / Фото Art Travel blog
Щороку в "Мечавник" приїздить близько 100 000 мандрівників з усього світу.
Що відомо про Еміра Кустурицю
Це сербський режисер боснійського походження. Кустуриця відзначений нагородами найбільших кінофестивалів Європи. Попри велику кількість шанувальників в Україні, Кустуриця виступав проти Майдану, підтримав російську окупацію в Україні та давав концерт в окупованому Криму.
Джерело: Вікіпедія
Також у Мокрій Горі починається вузькоколійна залізнична дорога під назвою "Шарганська вісімка", яку полюбляють туристи.
"Шарганська вісімка" / Фото 7toucans
Зараз у селі мешкає 600 осіб. Чимало молоді покинуло місцевість, однак зараз вирішує повернутися. У місцевій школі навчаються 30 дітей. Прогнозують, що незабаром їх стане більше.
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