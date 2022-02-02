Узнайте, как сделать свои фотографии более профессиональными и качественными. Такими будет не стыдно похвастаться в социальных сетях.

Читайте также Отдых на любой вкус: почему путешественники выбирают сеть отелей Otium в Турции

  1. Не фотографируйте тогда, когда солнце в зените

Лучшее время для фото – утро или после обеда, когда солнце находится в самом низком положении над землей. Когда солнце высоко, оно создает резкие тени. Черты вашего лица могут быть слишком темными и исправить это в редакторах будет почти невозможно.

Если вы хотите сделать фотографию в солнечное время, попробуйте включить вспышку.

Как сделать великолепные фото во время катания на лыжах
Лучшее время для фото – утро или вечер, когда нет яркого солнца / Фото Unsplash

  1. Не наводите камеру прямо на солнце

Лучше разместить человека на фото так, чтобы солнце не было позади него. Так фотография не будет засвеченной, а человека будет ясно видно на фото.

  1. Делите кадр на 3

Представьте, что ваше будущее фото разделено на три части по вертикали и на три – по горизонтали. Вы получите 9 блоков. Располагайте человека или объекты вдоль линии или на пересечении сетки.

Многие современные смартфоны имеют функцию "сетки", что сделает фотографирование еще проще.

  1. Используйте режим панорамы

Многие люди делают панорамные фотографии только горизонтальных объектов. Однако можно смело экспериментировать и создавать вертикальные панорамы. С их помощью просто сделать фото человека в полный рост на фоне какого-нибудь крупного объекта – дерева или горы.

Однако для качественного фото вам понадобится жесткая рука и полностью неподвижный человек на фото.

Как сделать великолепные фото во время катания на лыжах
Лучше не наводить камеру прямо на солнце, ведь тогда фото будет "пересвеченным" / Фото Unsplash

  1. Будьте спонтанны

Делайте фото во время катания, не останавливайтесь только на постановочных снимках. Используйте селфи-палку – она поможет "захватить" в кадр часть пространства вокруг вас и сделать качественное фото.

Вам понравится Туристы в горах 100 лет назад: показали старинные фото с Карпат

  1. Делайте фото в движении

Есть 2 варианта, как сделать хорошее и неразмытое фото во время катания.

  • выберите режим "серия фото" и сделайте как можно больше фотографий.
  • снимите видео, из которого вырежете лучшие кадры.

Волшебная зима в Карпатах: смотрите видео