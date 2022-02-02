Узнайте, как сделать свои фотографии более профессиональными и качественными. Такими будет не стыдно похвастаться в социальных сетях.

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Не фотографируйте тогда, когда солнце в зените

Лучшее время для фото – утро или после обеда, когда солнце находится в самом низком положении над землей. Когда солнце высоко, оно создает резкие тени. Черты вашего лица могут быть слишком темными и исправить это в редакторах будет почти невозможно.

Если вы хотите сделать фотографию в солнечное время, попробуйте включить вспышку.



Лучшее время для фото – утро или вечер, когда нет яркого солнца / Фото Unsplash

Не наводите камеру прямо на солнце

Лучше разместить человека на фото так, чтобы солнце не было позади него. Так фотография не будет засвеченной, а человека будет ясно видно на фото.

Делите кадр на 3

Представьте, что ваше будущее фото разделено на три части по вертикали и на три – по горизонтали. Вы получите 9 блоков. Располагайте человека или объекты вдоль линии или на пересечении сетки.

Многие современные смартфоны имеют функцию "сетки", что сделает фотографирование еще проще.

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь .

Используйте режим панорамы

Многие люди делают панорамные фотографии только горизонтальных объектов. Однако можно смело экспериментировать и создавать вертикальные панорамы. С их помощью просто сделать фото человека в полный рост на фоне какого-нибудь крупного объекта – дерева или горы.

Однако для качественного фото вам понадобится жесткая рука и полностью неподвижный человек на фото.



Лучше не наводить камеру прямо на солнце, ведь тогда фото будет "пересвеченным" / Фото Unsplash

Будьте спонтанны

Делайте фото во время катания, не останавливайтесь только на постановочных снимках. Используйте селфи-палку – она поможет "захватить" в кадр часть пространства вокруг вас и сделать качественное фото.

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Делайте фото в движении

Есть 2 варианта, как сделать хорошее и неразмытое фото во время катания.

выберите режим "серия фото" и сделайте как можно больше фотографий.

снимите видео, из которого вырежете лучшие кадры.