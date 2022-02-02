Дізнайтеся, як зробити свої світлини професійнішими та якіснішими. Такими буде не соромно похвалитися в соціальних мережах.

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Не фотографуйте тоді, коли сонце в зеніті

Найкращий час для фото – ранок або після обіду, коли сонце перебуває у найнижчому положенні над землею. Коли сонце високо, воно створює різкі тіні. Риси вашого обличчя на фото можуть бути надто темними й виправити це в редакторах буде майже неможливо.

Якщо все ж хочете зробити фотографію в сонячний час, спробуйте увімкнути спалах.



Найкращий час для фото – ранок або вечір, коли немає яскравого сонця / Фото Unsplash

Не наводьте камеру прямо на сонце

Краще розташувати людину на фото так, щоб сонце не було позаду неї. Так світлина не буде засвіченою, а людину буде чітко видно на фото.

Діліть кадр на 3

Уявіть, що ваше майбутнє фото розділене на 3 частини по вертикалі та на 3 – по горизонталі. Ви "отримаєте" 9 блоків. Розташовуйте людину чи об'єкти вздовж ліній або на перетині сітки.

Чимало сучасних смартфонів мають функцію "сітки", що зробить фотографування ще простішим.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Використовуйте режим панорами

Багато людей роблять панорамні фото тільки горизонтальних об'єктів. Однак можна сміливо експериментувати й робити вертикальні панорами. З їх допомогою просто зробити фото людини в повний зріст на тлі якогось великого об'єкту – дерева чи гори.

Однак для якісного фото вам знадобиться тверда рука і повністю нерухома людина на фото.



Краще не наводити камеру прямо на сонце, адже тоді фото буде "пересвіченим" / Фото Unsplash

Будьте спонтанними

Робіть фото під час катання, не зупиняйтеся тільки на постановочних знімках. Використовуйте селфі-палицю – вона допоможе "захопити" в кадр частину простору довкола вас та зробити якісне фото.

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Робіть фото в русі

Є 2 варіанти, як зробити хороше та нерозмите фото під час катання.

оберіть режим "серія фото" та зробіть якомога більше світлин.

зніміть відео, з якого потім виріжете найкращі кадри.

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