Дізнайтеся, як зробити свої світлини професійнішими та якіснішими. Такими буде не соромно похвалитися в соціальних мережах.

Читайте також Відпочинок на будь-який смак: чому мандрівники обирають мережу готелів Otium в Туреччині

  1. Не фотографуйте тоді, коли сонце в зеніті

Найкращий час для фото – ранок або після обіду, коли сонце перебуває у найнижчому положенні над землею. Коли сонце високо, воно створює різкі тіні. Риси вашого обличчя на фото можуть бути надто темними й виправити це в редакторах буде майже неможливо.

Якщо все ж хочете зробити фотографію в сонячний час, спробуйте увімкнути спалах.

Як зробити чудові фото під час катання на лижах
Найкращий час для фото – ранок або вечір, коли немає яскравого сонця / Фото Unsplash

  1. Не наводьте камеру прямо на сонце

Краще розташувати людину на фото так, щоб сонце не було позаду неї. Так світлина не буде засвіченою, а людину буде чітко видно на фото.

  1. Діліть кадр на 3

Уявіть, що ваше майбутнє фото розділене на 3 частини по вертикалі та на 3 – по горизонталі. Ви "отримаєте" 9 блоків. Розташовуйте людину чи об'єкти вздовж ліній або на перетині сітки.

Чимало сучасних смартфонів мають функцію "сітки", що зробить фотографування ще простішим.

  1. Використовуйте режим панорами

Багато людей роблять панорамні фото тільки горизонтальних об'єктів. Однак можна сміливо експериментувати й робити вертикальні панорами. З їх допомогою просто зробити фото людини в повний зріст на тлі якогось великого об'єкту – дерева чи гори.

Однак для якісного фото вам знадобиться тверда рука і повністю нерухома людина на фото.

Як зробити чудові фото під час катання на лижах
Краще не наводити камеру прямо на сонце, адже тоді фото буде "пересвіченим" / Фото Unsplash

  1. Будьте спонтанними

Робіть фото під час катання, не зупиняйтеся тільки на постановочних знімках. Використовуйте селфі-палицю – вона допоможе "захопити" в кадр частину простору довкола вас та зробити якісне фото.

Вам сподобається Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат

  1. Робіть фото в русі

Є 2 варіанти, як зробити хороше та нерозмите фото під час катання.

  • оберіть режим "серія фото" та зробіть якомога більше світлин.
  • зніміть відео, з якого потім виріжете найкращі кадри.

Чарівна зима в Карпатах: дивіться відео