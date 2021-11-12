Морской отдых в Египте – любимый среди украинцев. Он доступен почти круглогодично, а система All inclusive позволяет не тратить лишние средства. Однако существуют вещи, которые помогут вам сэкономить на отдыхе еще больше.

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Меняйте деньги в банкоматах

Обычно туристам советуют менять деньги в обменных пунктах и ​​отделениях банков. Банки не всегда доступны – работают только в течение рабочего дня, да и поблизости может просто не быть ни одного банка.

Однако существует отличный способ менять деньги по выгодному курсу круглосуточно.

Во многих курортных местах установлены специальные обменники-банкоматы. Они меняют деньги по курсу банка, без комиссии и необходимости иметь пластиковую карту.

Возьмите с собой однодолларовые купюры

Эти деньги понадобятся вам, чтобы давать чаевые водителям, горничным, официантам и так далее. Конечно, и без доллара вас будут обслуживать, однако тогда качество сервиса может быть значительно ниже.

Часто у туристов нет доллара и они вынуждены отдавать купюры большего номинала. Поэтому лучший вариант – заранее с собой взять достаточное количество однодолларовых купюр.

Покупайте экскурсии у своего туроператора



Лучше покупать экскурсии в проверенных местах / Фото Unsplash

Да, на улице вам предложат экскурсии по более низкой стоимости. Однако вы можете встретить мошенников, которые просто возьмут с вас деньги. Также нет гарантии, что на такой экскурсии будут соблюдены правила безопасности.

Поэтому, если не хотите потерять деньги, не обольщайтесь на легкую "наживку".

Платите 1 доллар в маршрутках

В Шарм-эль-Шейхе вдоль побережья ездят бело-голубые маршрутки. У них нет четко установленной стоимости проезда: из местных берут максимум треть доллара, а с туристов – доллар и выше.

Но когда турист садится в такой транспорт, ему обычно называют цену 3 доллара. Потому лучше не спрашивать, сколько стоит проезд. А просто называть место, куда вам нужно, и давать 1 доллар.

Торгуйтесь в магазинах

Да, торговаться здесь не только можно, но и даже желательно. Назовите свою цену и не соглашайтесь на большую. Если продавец не согласен, можно развернуться и уйти. Обычно в этот момент вам назовут реальную цену, за которую согласны продать товар.

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Всегда внимательно считайте сдачу



В Египте можно платить долларами / Фото Unsplash

Как и в любой стране на доверчивых туристах могут нажиться. Если платите деньгами большого номинала, внимательно пересчитайте сдачу. Ведь ее могут дать меньше, чем нужно, будто "ошиблись".

Или же дать уже вышедшие из оборота деньги.