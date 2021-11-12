Морський відпочинок у Єгипті – улюблений серед українців. Він доступний майже цілий рік, а система All inclusive дозволяє не витрачати зайвих коштів. Однак існують речі, що допоможуть вам зекономити на відпочинку ще більше.

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  1. Міняйте гроші в банкоматах

Зазвичай туристам радять міняти гроші в обмінних пунктах та у відділеннях банків. Банки не завжди доступні – адже працюють тільки протягом робочого дня, та й поблизу може просто не бути жодного банку.

Однак існує чудовий спосіб міняти гроші за вигідним курсом цілодобово.

У багатьох курортних місцях встановлені спеціальні обмінники-банкомати. Вони міняють гроші за курсом банку, без комісії та необхідності мати пластикову картку.

  1. Візьміть із собою однодоларові купюри

Ці гроші знадобляться вам, щоб давати чайові водіям, покоївкам, офіціантам тощо. Звісно, і без долара вас будуть обслуговувати, однак тоді якість сервісу може бути значно нижчою.

Часто туристи не мають долара і змушені віддавати купюри більшого номіналу. Тому найкращий варіант – наперед із собою взяти достатньо кількість однодоларових купюр.

  1. Купуйте екскурсії у свого туроператора

Як заощадити на відпочинку в Єгипті
Краще купувати екскурсії у перевірених місцях / Фото Unsplash

Так, на вулиці вам запропонують екскурсії за нижчу вартість. Однак ви можете натрапити на шахраїв, що просто візьмуть з вас гроші. Також немає гарантії, що на такій екскурсії будуть дотримані правила безпеки.

Тому, якщо не хочете втратити гроші, не спокушайтеся на легку "наживку".

  1. Платіть 1 долар в маршрутках

У Шарм-ель-Шейху вздовж узбережжя їздять біло-блакитні маршрутки. У них немає чітко встановленої вартості проїзду: з місцевих беруть максимум третину долара, а з туристів – долар і вище.

Але коли турист сідає в такий транспорт, йому зазвичай називають ціну 3 долари. Тому краще не запитувати, скільки коштує проїзд. А просто називати місце, куди вам потрібно та давати 1 долар.

  1. Торгуйтеся в магазинах

Так, торгуватися тут не тільки можна, а й навіть бажано. Називайте свою ціну та не погоджуйтеся на більшу. Якщо продавець не згоден, можна розвернутися та піти. Зазвичай саме в цей момент вам назвуть реальну ціну, за яку згодні продати товар.

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  1. Завжди уважно рахуйте решту

Як заощадити на відпочинку в Єгипті
У Єгипті можна платити доларами / Фото Unsplash

Як і в будь-якій країні, на довірливих туристах можуть нажитися. Якщо платите коштами великого номіналу, уважно порахуйте решту. Адже її можуть не додати, ніби "помилилися".

Або ж дати кошти, що вже вийшли з обігу.