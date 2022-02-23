Чтобы не переплачивать за дорогие и ненужные услуги, а также получить высокий уровень сервиса за сравнительно небольшие деньги, обязательно читайте отзывы других туристов, уже побывавших в выбранной гостинице или на экскурсии.

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Как сэкономить на отдыхе в Египте

Ответственно выбирайте курорт. Отели одного уровня на разных курортах могут стоить неодинаково. Самыми дешевыми считают Хургаду и Шарм-эль-Шейх, самыми дорогими – Мерса-Матрух и Марса-Алам.

Используйте готовые туры и пакетные предложения. Ехать в Египет с туроператором гораздо выгоднее, чем планировать поездку самому.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Следите за акциями. Иногда туроператоры предлагают отличные скидки на определенные направления, курорты, отели. Нередко бывают акции к праздникам. Кроме того, поинтересуйтесь, предлагает ли ваш туроператор скидки на раннее бронирование.

Не слишком обращайте внимание на количество звезд. Даже 3-звездочный отель может обеспечить комфорт и хорошее обслуживание. А вот 5-звездочные иногда могут даже разочаровать. Всегда читайте отзывы туристов, которые уже побывали в этом отеле.



Чтобы узнать больше об отеле, обязательно читайте отзывы других туристов.

Обратите внимание на питание. В Египте можно выбрать разные категории питания: от all inclusive до завтраков. Если вы планируете большую часть времени провести на экскурсиях, не стоит переплачивать за "все включено". Если же большую часть времени вы планируете быть на территории отеля и проводить время на пляже – выбирайте all inclusive, ведь самостоятельно есть в ресторане будет дороже.

Покупайте экскурсии только в проверенных местах. Ими могут быть гостиницы, туристические агентства или специализированные сайты. Если вы хотите сэкономить и купить такие поездки "на улице" – можете попасть на мошенников или получить услуги плохого качества.

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