Щоб не переплачувати за дорогі й непотрібні послуги, а також отримати високий рівень сервісу за порівняно невеликі гроші, обов'язково читайте відгуки інших туристів, які вже побували в обраному готелі чи на екскурсії.

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Як зекономити на відпочинку в Єгипті

Відповідально обирайте курорт. Готелі одного рівня на різних курортах можуть коштувати неоднаково. Найдешевшими вважають Хургаду та Шарм-ель-Шейх, а найдорожчими – Мерса-Матрух і Марса-Алам.

Користуйтеся готовими турами та пакетними пропозиціями. Їхати до Єгипту з туроператором набагато вигідніше, ніж планувати поїздку самому.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Стежте за акціями. Час від часу туроператори пропонують хороші знижки на певні напрямки, курорти, готелі. Нерідко бувають акції до свят. Окрім того, поцікавтеся, чи пропонує ваш туроператор знижки на раннє бронювання.

Не надто зважайте на кількість зірок. Навіть 3-зірковий готель може запропонувати комфорт та хороше обслуговування. А от 5-зіркові інколи можуть навіть розчарувати. Завжди читайте відгуки туристів, які вже побували в цьому готелі.



Щоб дізнатися більше про готель, обов'язково читайте відгуки інших туристів / Фото Unsplash

Зважайте на харчування. У Єгипті можна обрати різні категорії харчування: від all inclusive до тільки сніданків. Якщо ви плануєте більшість часу провести на екскурсіях, не варто переплачувати за "все включено". Якщо ж більшість часу ви плануєте бути на території готелю та проводити час на пляжі – обирайте all inclusive, адже самостійно їсти в ресторані буде дорожче.

Якщо ви плануєте більшість часу провести на екскурсіях, не варто переплачувати за "все включено". Якщо ж більшість часу ви плануєте бути на території готелю та проводити час на пляжі – обирайте all inclusive, адже самостійно їсти в ресторані буде дорожче. Купуйте екскурсії тільки у перевірених місцях. Ними можуть бути готелі, туристичні агенції або спеціалізовані сайти. Якщо ви хочете зекономити та купити такі поїздки "на вулиці" – можете натрапити на шахраїв або отримати послуги поганої якості.

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