Как сэкономить на отпуске в Египте: советы опытных путешественников

Если вы любите морской отдых и отели с all inclusive – тогда Египет станет идеальным вариантом для отпуска. Узнайте, как отдохнуть в этой популярной среди украинцев стране без лишних трат.

Чтобы не переплачивать за дорогие и ненужные услуги, а также получить высокий уровень сервиса за сравнительно небольшие деньги, обязательно читайте отзывы других туристов, уже побывавших в выбранной гостинице или на экскурсии.

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Как сэкономить на отдыхе в Египте

Ответственно выбирайте курорт. Отели одного уровня на разных курортах могут стоить неодинаково. Самыми дешевыми считают Хургаду и Шарм-эль-Шейх, самыми дорогими – Мерса-Матрух и Марса-Алам.

Используйте готовые туры и пакетные предложения. Ехать в Египет с туроператором гораздо выгоднее, чем планировать поездку самому.

Следите за акциями. Иногда туроператоры предлагают отличные скидки на определенные направления, курорты, отели. Нередко бывают акции к праздникам. Кроме того, поинтересуйтесь, предлагает ли ваш туроператор скидки на раннее бронирование.

Не слишком обращайте внимание на количество звезд. Даже 3-звездочный отель может обеспечить комфорт и хорошее обслуживание. А вот 5-звездочные иногда могут даже разочаровать. Всегда читайте отзывы туристов, которые уже побывали в этом отеле.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.



Чтобы узнать больше об отеле, обязательно читайте отзывы других туристов.

Обратите внимание на питание. В Египте можно выбрать разные категории питания: от all inclusive до завтраков. Если вы планируете большую часть времени провести на экскурсиях, не стоит переплачивать за "все включено". Если же большую часть времени вы планируете быть на территории отеля и проводить время на пляже – выбирайте all inclusive, ведь самостоятельно есть в ресторане будет дороже.

Если вы планируете большую часть времени провести на экскурсиях, не стоит переплачивать за "все включено". Если же большую часть времени вы планируете быть на территории отеля и проводить время на пляже – выбирайте all inclusive, ведь самостоятельно есть в ресторане будет дороже. Покупайте экскурсии только в проверенных местах. Ими могут быть гостиницы, туристические агентства или специализированные сайты. Если вы хотите сэкономить и купить такие поездки "на улице" – можете попасть на мошенников или получить услуги плохого качества.

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