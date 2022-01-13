Сэкономит время и место: блогерка показала интересный способ сложить одежду в чемодан

Собираясь в поездку, мы стараемся упаковать свои вещи максимально удобно и компактно, чтобы путешествовать с комфортом и без лишних трат. У разных людей есть разные способы это сделать, и вот один из них.

Титок-блогерка с никнеймом makelifesimpler_ показала в сети, как складывает вещи в чемодан, экономя не только место, но и время. Пользователям интернета ее способ пришелся по душе.

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Вирусный способ упаковки чемодана в путешествие

Девушка предлагает сразу складывать одежду комплектами так, как вы планируете ее надевать. Таким образом, вещи будут аккуратно и компактно упакованы, а вам не придется долго копаться в чемодане, чтобы найти нужное. Достаточно будет вытащить комплект и одеться – на это требуется минимум времени и усилий.

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Блогерка наглядно показала, как она это делает. Ее первый комплект состоял из кофты, штанов, белья и носков. Все это она аккуратно сложила друг на друга, а затем завернула в своеобразный конверт. Эти действия девушка повторила еще с тремя наборами разной одежды.

Видео собрало более 10 миллионов просмотров, а интересный способ блогера понравился тиктокерам. Многие обещали испытать его на практике:

"Этот трюк очень полезен, так гораздо проще упаковывать вещи";

"Это гениально! Я никогда не складывала одежду таким образом";

"Я никогда об этом не слышал, спасибо вам".

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