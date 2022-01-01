Кому лучше знать о качестве и прочности различных чемоданов, как не работникам багажного отдела аэропорта? Они дали путешественникам несколько советов, которые помогут определиться с выбором.
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Как выбрать чемодан
В первую очередь нужно обратить внимание на количество колес. Специалисты советуют покупать только 4-колесные чемоданы. При погрузке багажа в самолет, их с большей вероятностью будут катить, а не бросать, что обезопасит чемодан от повреждения.
Как ни странно, чемоданы из плотной ткани считаются более долговечными, чем пластиковые, ведь их невозможно разбить. Но даже с такими чемоданами важно не экономить. Низкокачественные изделия изготовлены из плохой ткани, которая может порваться. Кроме того, у них жесткие, часто ломающиеся каркасы.
Также работники аэропорта рекомендуют избегать бирок, призванных помочь найти багаж в случае потери чемодана. По словам одного из них, чаще всего они слишком большие, поэтому мешают пользоваться ручкой, теряются и ломаются. В таких случаях бирки превращаются в мусор, который опасен для авиационных двигателей.
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