Конечно, совсем не обязательно, что мошенники попытаются спрятать именно ваши вещи. Но лучше быть внимательными – ведь обычно там, где есть туристы, есть нечестные на руку люди.

Узнать Планируем будущий отпуск: почему стоит бронировать туры в Турцию на 2022 год

Ваши вещи вряд ли будут воровать работники отеля. Воровство – это преступление, за которое могут строго наказать.

Поэтому некоторые нечестные работники придумали мошенническую схему: спрятать вещь так, чтобы владелец ее не нашел.

Как работает схема

В день вашего отъезда работник заходит в комнату – якобы для уборки. Его цель – найти какую-нибудь ценную вещь и спрятать ее от владельца.

Туристы приходят в номер, начинают быстро собираться на самолет. И не находят собственной вещи. Если люди спешат, могут уехать без нее.



В отеле могут спрятать ваши ценные вещи / Фото Unsplash

Иногда туристы могут забыть о своей ценности или думать, что она лежит в чемодане.

Затем тот же работник приходит и "находит" забытую вещь. Туристы вряд ли вернутся за ней, поэтому с чистой совестью можно оставить предмет себе.

Даже если работника поймают, доказать что-нибудь будет сложно. Туристы действительно оставили эту вещь в номере.

К теме Так просто не купишь: почему туристам советуют взять с собой алкоголь в Египет

Как не попасть "на крючок"

Носите с собой ценные вещи, или оставляйте их в сейфе.

Не собирайте вещи в последнюю минуту. Дайте себе достаточно времени, чтобы тщательно все проверить.

Перед отъездом внимательно осмотрите комнату. Загляните на верхние полки, в шкаф, мини-бар и так далее.