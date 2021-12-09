Звісно, зовсім не обов'язково, що шахраї спробують заховати саме ваші речі. Але краще бути уважними – адже зазвичай там, де є туристи, є й нечесні на руку люди.

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Ваші речі навряд чи крастимуть працівники готелю. Крадіжка – це злочин, за який можуть суворо покарати.

Саме тому деякі нечесні працівники придумали шахрайську схему: заховати річ так, щоб власник її не знайшов.

Як працює схема

У день вашого від'їзду працівник заходить до кімнати – нібито для прибирання. Його мета – знайти якусь цінну річ та заховати її від власника.

Туристи приходять до номера, починають швидко збиратися на літак. І не знаходять власну річ. Якщо люди поспішають, можуть поїхати без неї.



У готелі можуть заховати ваші цінні речі / Фото Unsplash

Деколи туристи можуть забути про свою цінність, або думати, що вона лежить у валізі.

Потім той же працівник приходить і "знаходить" забуту річ. Туристи навряд чи повернуться за нею, тому "з чистою совістю" можна залишити предмет собі.

Навіть якщо працівника упіймають, довести щось буде складно. Туристи справді залишили цю річ в номері.

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Як не потрапити "на гачок"

Носіть із собою цінні речі, або ж залишайте їх у сейфі.

Не збирайте речі в останню хвилину. Дайте собі достатньо часу, щоб ретельно усе перевірити.

Перед від'їздом ще раз уважно огляньте кімнату. Зазирніть на верхні полиці, у шафу, до мінібару тощо.

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