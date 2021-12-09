Спрятанные вещи: как туристам избежать распространенной схемы обмана в Египте
Источник:ola.ua
Перед тем, как ехать в новую страну, путешественникам лучше узнать правила безопасности. Тот, кто знает методы обмана туристов – не попадет "на крючок" и сохранит свои деньги и ценные вещи.
Конечно, совсем не обязательно, что мошенники попытаются спрятать именно ваши вещи. Но лучше быть внимательными – ведь обычно там, где есть туристы, есть нечестные на руку люди.
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Ваши вещи вряд ли будут воровать работники отеля. Воровство – это преступление, за которое могут строго наказать.
Поэтому некоторые нечестные работники придумали мошенническую схему: спрятать вещь так, чтобы владелец ее не нашел.
Как работает схема
В день вашего отъезда работник заходит в комнату – якобы для уборки. Его цель – найти какую-нибудь ценную вещь и спрятать ее от владельца.
Туристы приходят в номер, начинают быстро собираться на самолет. И не находят собственной вещи. Если люди спешат, могут уехать без нее.
В отеле могут спрятать ваши ценные вещи / Фото Unsplash
Иногда туристы могут забыть о своей ценности или думать, что она лежит в чемодане.
Затем тот же работник приходит и "находит" забытую вещь. Туристы вряд ли вернутся за ней, поэтому с чистой совестью можно оставить предмет себе.
Даже если работника поймают, доказать что-нибудь будет сложно. Туристы действительно оставили эту вещь в номере.
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Как не попасть "на крючок"
- Носите с собой ценные вещи, или оставляйте их в сейфе.
- Не собирайте вещи в последнюю минуту. Дайте себе достаточно времени, чтобы тщательно все проверить.
- Перед отъездом внимательно осмотрите комнату. Загляните на верхние полки, в шкаф, мини-бар и так далее.