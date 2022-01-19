Сумки из спасательных жилетов: туристам предлагают сувениры из переработанных деталей самолета

Авиакомпания Singapore Airlines в скором времени предложит путешественникам широкий ассортимент сувениров. Все они будут изготовлены из переработанных материалов от авиасудов.

Среди интересностей будет мебель, изготовленная из кресел бизнес-класса, окон кабины и багажных отсеков. Кроме того, путешественникам предложат одежду, сумки и кошельки из спасательных жилетов, белье из чехлов для подушек и так далее.

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Мебель из кресел самолета / Фото Singapore Airlines

В линейку войдут также простыни, одеяла, подушки и наборы посуды. Их изготовили из пластиковых чашек и вышедших из эксплуатации тарелок. А из ткани для сидений также сделают сумки.

Эта инициатива стала частью экологического проекта Upcycling SIA. В рамках проекта перерабатывают и дают вторую жизнь материалам для самолетов. Из них производят как полезные бытовые вещи, так и произведения искусства.

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Сумка из спасательного жилета / Фото Singapore Airlines

Также покупателям будут предложены изделия из коллекции Designed by Singapore Airlines. Сюда вошли брелоки, сделанные из фюзеляжа самолета и сумки из оранжевых жилетов.

Купить авиационную продукцию можно будет в интернет-магазинах.

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