Тем, кто едет на курорт: 10 блестящих идей для фото на море
28 ноября 2021 , 17:46Читати новину українською
Источник:24 канал
Если хотите поразить своих близких яркими фотографиями с морского курорта, рекомендуем перед поездкой посмотреть примеры. Они вдохновят вас на создание собственных шедевров.
Даже люди, которые не умеют фотографировать профессионально, смогут повторить интересное фото, увидев образец. Поэтому обязательно сохраните себе примеры фотографий, которые хотели бы воспроизвести у моря или океана.
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В ярком платье среди волн
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На восходе солнца
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Со спины, в шляпке и с разными аксессуарами
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На восходе или закате, на высоте над морем
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С доской для серфинга
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Сочетая купальник и грубую верхнюю одежду
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