Встретить оленя на работе, купить соленый торт или увидеть северное сияние – вот какие интересности приготовила Швеция. Смотрите фотографии и узнайте больше об этой стране.
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#1
"Дедушка сказал, что хочет приготовить суп и достал этого 6-килограммового монстра".
Фото Reddit
#2
Лисичка почувствовала запах пищи и пришла прямиком к дому.
Фото Reddit
#3
В шведских супермаркетах можно купить такие симпатичные торты с соленой рыбой, бужениной, сыром и креветками.
Фото Pikabu
#4
На севере Швеции можно встретить таких вот красавчиков.
Фото Imgur
#5
Правильный пешеходный переход.
Фото Pikabu
#6
Вот такие большие шоколадки можно приобрести в шведском супермаркете.
Фото Pikabu
#7
Так в Швеции выглядит "американская пицца".
Фото Imgur
#8
Особенности погоды в Швеции.
Фото Imgur
#9
В Швеции можно собирать грибы где угодно, даже в частном лесу. Вот как может выглядеть "улов".
twitter.com/SamKlebanov
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#10
Этот олень пришел на работу и попал на фотографию.
Фото Reddit