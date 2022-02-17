Встретить оленя на работе, купить соленый торт или увидеть северное сияние – вот какие интересности приготовила Швеция. Смотрите фотографии и узнайте больше об этой стране.

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#1

"Дедушка сказал, что хочет приготовить суп и достал этого 6-килограммового монстра".



Фото Reddit

#2

Лисичка почувствовала запах пищи и пришла прямиком к дому.



Фото Reddit

#3

В шведских супермаркетах можно купить такие симпатичные торты с соленой рыбой, бужениной, сыром и креветками.



Фото Pikabu

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#4

На севере Швеции можно встретить таких вот красавчиков.



Фото Imgur

#5

Правильный пешеходный переход.



Фото Pikabu

#6

Вот такие большие шоколадки можно приобрести в шведском супермаркете.



Фото Pikabu

#7

Так в Швеции выглядит "американская пицца".



Фото Imgur

#8

Особенности погоды в Швеции.



Фото Imgur

#9

В Швеции можно собирать грибы где угодно, даже в частном лесу. Вот как может выглядеть "улов".



twitter.com/SamKlebanov

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#10

Этот олень пришел на работу и попал на фотографию.